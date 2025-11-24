«Там ребенок!»: студентки вытащили новорожденную из-под унитаза в колледже

День матери
В общежитии колледжа Агинского округа в одной из туалетных кабинок на полу нашли живого новорожденного ребенка. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Детский плач из-под унитаза

В соцсетях распространились кадры, на которых видно, как девушки пытаются вытащить из туалетной кабинки черную ткань. В ней завернуто что-то живое. Едва сдвинув клубок с места, девушка слышит детский плач и восклицает: «[Блин], там ребенок!»

Как оказалось, в туалете общежития родила одна из 17-летних студенток. Девушка-очевидец за кадром сокрушается о роженице: «Она же так долго худела». Предполагалось, что мать младенца долгое время скрывала беременность от окружающих, но позже в правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что девочка сама не знала о своей беременности.

Непредвиденные роды

В местном управлении Следственного комитета сообщили о начале проверки по этому инциденту. Уголовное дело при этом не возбуждалось. Следователи опросили молодую мать, ее родителей и руководство учебного учреждения.

«23 ноября 2025 года в правоохранительные органы поступило сообщение о госпитализации в Агинском округе 17-летней девушки и новорожденного после непредвиденных родов, которые произошли в общежитии местного колледжа. По данному факту следственными органами <...> проводится доследственная проверка», — рассказали в СКР.

Министр здравоохранения Забайкалья Оксана Немакина подтвердила изданию UlanMedia, что мама и ребенок находятся в больнице в Агинском. И девушка, и ее новорожденный в хорошем состоянии.

Проверят органы профилактики

Под контроль ситуацию взяли в краевой прокуратуре. Поскольку роженица несовершеннолетняя, инцидент проверят органы профилактики.

«В ходе проверки представители надзорного ведомства установят обстоятельства произошедшего и оценят работу органов системы профилактики, а также организаций, которые осуществляют дородовое и послеродовое сопровождение», — рассказали в надзорном ведомстве.

Здоровая девочка

ИА «Регнум» пишет, что девушка родила здоровую девочку. При этом представитель управления Следственного комитета опроверг сообщения, будто роженица покинула место происшествия.

«Девушка-подросток, родившая ребенка после непредвиденных родов в общежитии местного колледжа, не бросала новорожденного в туалете и не пыталась скрыться с места инцидента. Распространяемая в СМИ информация не соответствует действительности. В настоящий момент мать и ее новорожденная дочь госпитализированы. Состояние ребенка оценивается как удовлетворительное», — рассказали в Следственном комитете.

