24 ноября 2025 в 14:29

Смерть в двухметровой яме: кого накажут за гибель 77-летней матери-героини?

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Осенью в Самаре похоронили 77-летнюю мать-героиню. Пенсионерка угодила в коллектор у дороги, где провела четыре дня. Умерла женщина за несколько часов до того, как нашли ее тело. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого уголовного дела.

«Каждый день ходила по этому маршруту»

Людмила Николаевна Олейникова пропала 4 сентября. В тот же день родственники начали поиски женщины. Работу организовала группа волонтеров движения «ЛизаАлерт».

Людмиле Николаевне было 77 лет, но она была в здравом уме и вела подвижный образ жизни. Мимо злополучного коллектора она ходила практически каждый день, рассказала дочь пенсионерки Елена.

«Она практически каждый день ходила по этому маршруту. Там колодец разрушенный — коллектор, яма. Она была ограждена с двух сторон. <...> Она шла и поскользнулась. В этот день, 3 сентября, был дождь. Она, скорее всего, поскользнулась, потому что там глина и земля, и провалилась в коллектор, потому что [он] только с двух сторон был огражден», — рассказала Елена РЕН ТВ.

Дело завели спустя два месяца

Aif.ru уточняет, что провал в земле находится между жилыми домами и профилакторием «Фрунзенец». На фото с места ЧП, которое было опубликовано в соцсетях, видно, что в яме находятся некие инженерные сооружения.

Тело пенсионерки нашли лишь на четвертый день поисков, 7 сентября. Но только в ноябре о нем стали писать местные СМИ и Telegram-каналы, и тогда было возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека». Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал от областного руководства подготовить доклад о расследовании дела.

Рана головы и перелом плеча

В своем публичном обращении родственники сетовали на то, что Людмилу Николаевну можно было спасти. При этом медицинская экспертиза установила, что при падении пенсионерка получила множество переломов.

«Проведенная экспертиза: хроническая ишемическая болезнь сердца, осложненная острой сердечной недостаточностью, перелом плечевой кости и ушибленная рана на голове. Могла ли бабушка 77 лет с переломом плечевой кости выбраться из ямы в два метра? Могли ли услышать прохожие, если провал был вдоль дороги и шум проезжающих машин заглушал крики о помощи?» — задают риторические вопросы родные погибшей.

Родственники уверены, что, если бы не халатность коммунальных служб, Людмила Николаевна до сих пор была бы жива.

Отдельно родные отмечают, что женщина была награждена медалью Материнства СССР первой степени. Она полагалась женщинам, которые родили не менее шести детей.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кто ответит?

Заслуженный юрист России Иван Соловьев в комментарии aif.ru предположил, что под суд может пойти управляющая компания, которая обслуживала коллектор.

«Но если эта яма образовалась в результате провала рядом с каким-то сооружением или вымыта водой в результате того, что пробило трубу, или вот, как в данном случае, рядом с коллектором каким-то, то здесь должна была [нести ответственность] соответствующая организация, которая обслуживает», — сказал он.

Соловьев отмечает, что отвечать за это могут местные власти и ресурсопоставляющие организации.

«Но, опять-таки, нужно понимать, где это, в каком месте, когда должны были обнаружить этот провал и насколько часто проводятся соответствующие осмотры, инспекции, когда это было в крайний раз и кто-то раньше писал ли об этом и обращал ли внимание, — то есть здесь целая совокупность юридических, правовых факторов, которые нужно изучить. И, конечно, если, во-первых, кто-то раньше уже об этом писал, [но] однозначные меры не были приняты — это халатность, и должностные лица этой организации могут понести соответствующую ответственность», — считает юрист.

