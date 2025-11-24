Няня с амбре: москвичка еле выгнала из дома пьяную сиделку

В Москве мать двух новорожденных девочек решила обратиться за помощью на профильный сервис по поиску нянь. Но в результате впустила домой женщину, которая страдает от алкоголизма. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой ситуации.

Нашла на специальном сайте

В Москве 30-летняя Елена, мать двух маленьких дочерей, искала няню. Ее муж часто и надолго уезжал в командировки, и помощь была необходима.

Через специализированный сайт она нашла бебиситтера — все началось вполне обыденно. Первые два дня прошли спокойно: женщина исполняла обязанности, и поводов для беспокойства не возникало.

Но на третий день няня пришла с перегаром. При этом в рюкзаке у нее был целый «мини-бар». Женщина явно не собиралась оставаться в этот день трезвой.

Напилась и начала угрожать

Вскоре Елена почувствовала запах вина и застала няню в ванной — та уже успела напиться, пока хозяйка занималась домашними делами.

Женщина поняла: сиделка в неадекватном состоянии. Она еле удерживалась на ногах. Елена велела уйти недобросовестной сотруднице. Однако вместо извинений няня стала угрожать — не только самой матери, но и ее детям, припомнив о своих друзьях, которые якобы готовы защищать ее интересы. Теперь Елена боится за свою жизнь и безопасность дочерей.

В доказательство мать предоставила фотографию, на которой нянечка, будучи в глубоком опьянении, пытается надеть на ребенка носки, пока тот лежит на кафельном полу под подвесом с игрушками. Обращалась ли женщина за помощью к правоохранителям после такого неудачного опыта, не уточняется.

Охотник на нянь

Ранее в Подмосковье развернулась история, в которой несколько нянь стали пострадавшими. Задержан Дмитрий Артамошин, обвиняемый в серии насильственных преступлений против женщин: предполагается, что двух он убил, а одной удалось сбежать.

Подозреваемый использовал объявления о поиске няни для своего малолетнего сына как способ заманивания жертв, уточнили в СК. Соответствующие сообщения он размещал в социальных сетях и на интернет-форумах.

Под предлогом собеседования по трудоустройству молодые девушки приезжали в СНТ «Звезда», где мужчина вводил их в бессознательное состояние с помощью наркотиков, а затем удерживал. По предварительным данным следствия, две женщины погибли.

Фото: РИА Новости

Одной из пострадавших удалось бежать. Девушку обнаружили в медицинском учреждении Волгоградской области, после чего она обратилась в правоохранительные органы с заявлением о принуждении к употреблению наркотиков с применением физического насилия. Следствие также установило факты систематического избиения Артамошиным своей супруги, которой в итоге удалось скрыться от мужа-тирана.

