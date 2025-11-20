Насиловал за спиной у мамы: педофил из Минска проведет 13 лет в колонии

В Минске суд приговорил 37-летнего мужчину к 13 годам лишения свободы по педофильской статье. На протяжении четырех лет он насиловал падчерицу. Примечательно, что пережившей насилие жертве сегодня уже 26 лет. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом деле.

Попали в психиатрическую больницу

Спустя годы повзрослевшая падчерица решила, что хочет наказать своего насильника. В феврале 2025 года она отправилась писать заявление в Следственный комитет. Следователям она рассказала, что преступления совершались с 2007 по 2011 год.

«Как стало известно следователям, с 2007 года 37-летний мужчина на протяжении четырех лет умышленно совершал в отношении семилетней дочери своей сожительницы насильственные действия сексуального характера. Шокирующая информация вскрылась лишь в августе 2024 года, когда повзрослевшая девочка попала в учреждение здравоохранения после попытки суицида», — рассказали в Следственном комитете Республики Беларусь.

Уговорили психиатры

В больнице девушка рассказала врачам о насилии, которое пережила в детском возрасте. Именно доктора медучреждения настояли на том, чтобы пациентка, когда оправится от стресса, обратилась за помощью к правоохранителям.

«В ходе допроса она пояснила, что в 2006 году ее мать вступила в романтические отношения со знакомым. Через некоторое время он сам предложил возлюбленной отводить ее дочь к ней на работу», — рассказывают в ведомстве.

Злоумышленник регулярно забирал школьницу с уроков и отводил к матери. Учителя не возражали, так как знали его. В один из дней 2007 года он предложил девочке подняться к себе в квартиру, расположенную в том же здании, где работала мать девочки.

Не могла оказывать сопротивление

Там же и начались насильственные действия сексуального характера, продолжавшиеся четыре года.

«Количество эпизодов преступной деятельности шокирует и исчисляется десятками. В силу возраста и индивидуально-психологических особенностей девочка не могла оказывать сопротивление. Долгие годы минчанин совершал насилие над беззащитным ребенком. Она молчала, так как на угрозы обо всем рассказать обидчик лишь отвечал, что она сама виновата и именно ее будут ругать и наказывать», — заявили в Следственном комитете.

Несмотря на отказ подозреваемого давать показания, следствию удалось собрать доказательства его вины. Судебно-психиатрическая экспертиза подтвердила: мужчина страдает педофилией и осознавал свои действия. На момент преступлений он был отцом двоих малолетних детей, ранее не судим и не состоял на учете в правоохранительных органах.

