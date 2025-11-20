Погасил свет и полез в трусы: водитель автобуса домогался пассажирки

Москвичка решила доехать до дома на ночном автобусе и стала жертвой домогательств в салоне общественного транспорта. NEWS.ru рассказывает о подробностях этой истории.

Не могла вызвать такси

В ночь с 8 на 9 ноября 25-летняя жительница Москвы Савара возвращалась домой на общественном транспорте. Девушка отдыхала в баре и была пьяна. Вызвать такси было проблематично, поэтому она решила добраться до дома на ночном автобусе.

Савара села в автобус, следующий по маршруту «Н9». Но свою остановку она проспала. Когда девушка проснулась, то с ужасом обнаружила, что водитель пытался домогаться ее.

Выключил свет в салоне

Как пишет «Инфо24», сначала девушка попыталась дать отпор водителю, но тот стал более грубым и настойчивым. Однако в итоге злоумышленник отстал, включил в салоне свет и открыл дверь.

Девушка была уверена — мужчина специально погасил свет в салоне, надеясь, что в темноте видеокамеры в салоне не смогу достаточно отчетливо заснять происходящее. Однако он ошибался: после обращения пострадавшей в полицию сотрудники правоохранительных органов изъяли записи с камеры, на которых четко было видно, как водитель домогался девушки.

«Мои действия были беспечны»

Водителем автобуса оказался 58-летний мужчина. Против него завели уголовное дело. MSK1.RU сообщает со ссылкой на свой источник, что разбирательство ведется по статье «Иные насильственные действия сексуального характера». Водитель при этом был уволен. По инкриминируемой статье ему грозит до шести лет заключения.

«По ходатайству следствия Бутырским районным судом города Москвы ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — уточняли в Следственном комитете.

Девушка поделилась историей на своих страницах в социальных сетях. В видео она призывает других женщин не молчать о случаях насилия. По ее словам, многие ее знакомые тоже подвергались домогательствам, но молчали об этом, потому что боялись или думали, что «сами виноваты».

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Я понимаю, что мои действия были беспечны, но тем не менее я считаю, что никакая одежда и никакое ваше состояние не может оправдывать людей, которые поступают с вами подобным образом. <...> Всю свою жизнь я была убеждена, что я достаточно боевой человек, но, к большому сожалению, почему-то я не учла, что я не могу быть боевым человеком, когда я сплю», — заявляет девушка.

