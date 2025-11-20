Медуза-убийца: россияне привезут домой из Малайзии прах своего сына

Супружеская пара из России взяла с собой на экзотический курорт двухлетнего сына, но обратно домой повезет его прах. NEWS.ru рассказывает о трагедии, которая развернулась на одном из пляжей Малайзии.

Укус медузы

Двухлетний мальчик из Хабаровска скончался в Малайзии после укуса ядовитой кубомедузы. Инцидент произошел 15 ноября на пляже Сенанг острова Лангкави, где семья россиян находилась на отдыхе.

Во время купания ребенка ужалила крайне опасная для жизни медуза — и хотя его оперативно вытащили из воды, малыш уже не дышал. Отец вынужден был проводить сердечно-легочную реанимацию прямо на пляже.

С помощью других туристов ребенка доставили в спасательный центр, а затем — в больницу, где его немедленно подключили к аппаратам жизнеобеспечения.

Кремируют в Малайзии

В течение четырех дней врачи боролись за жизнь двухлетнего Вовы, однако спасти его не удалось. Семья приняла решение кремировать сына на месте и вернуться на родину с прахом.

Власти курортного региона усилили контроль на пляжах и распространили предупреждения для туристов о повышенной опасности контакта с морскими обитателями.

Известно, что на пляже, где ребенок получил смертельный укус, отсутствовали спасательные посты и предупреждающие знаки об опасности. Отец и мать рассказали журналистам, что они не могли даже вызвать скорую помощь.

Чем опасны медузы?

Кубомедузы представляют смертельную опасность для людей, всего одна взрослая особь при контакте может убить несколько десятков человек, заявил NEWS.ru ветеринар Михаил Шеляков. По его словам, яд этих животных способен вызвать быстрый паралич дыхания и остановку сердца.

«Кубомедузы считаются одними из самых ядовитых животных на планете. На их теле расположены стрекательные клетки, которые содержат нейротоксины. Считается, что одна взрослая кубомедуза может убить несколько десятков человек. Действие ее яда быстро распространяется и сопровождается параличом дыхания и остановкой сердца. Они красивые, несомненно, у них кубообразное тело, длинные щупальца. Другое дело, что в воде они почти не видны. Они одинаково опасны для детей и взрослых», — пояснил Шеляков.

Он добавил, что реанимационные мероприятия после контакта с кубомедузой часто оказываются неэффективными. Ветеринар отметил, что шансы выжить зависят от индивидуальной чувствительности, веса человека и возраста.

