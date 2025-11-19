Падчерица посадила отчима-педофила спустя 18 лет

В Минске суд приговорил 37-летнего мужчину к 13 годам лишения свободы за систематическое сексуальное насилие над дочерью сожительницы, передает «БрестСИТИ». Преступления совершались с 2007 по 2011 год, а раскрыты были лишь спустя 18 лет, после того как жертва в возрасте 26 лет решилась подать заявление в правоохранительные органы.

Злоумышленник регулярно забирал школьницу с уроков и отводил к матери на работу — учителя не возражали, так как знали его. В один из дней 2007 года он предложил девочке подняться к себе в квартиру, расположенную в том же здании, где работала мать девочки. Там и начались насильственные действия сексуального характера, продолжавшиеся четыре года.

Несмотря на отказ подозреваемого давать показания, следствию удалось собрать доказательства его вины. Судебно-психиатрическая экспертиза подтвердила: мужчина страдает педофилией и осознавал свои действия. На момент преступлений он был отцом двоих малолетних детей, ранее не судим и не состоял на учете в правоохранительных органах.

