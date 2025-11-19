Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 19:15

Падчерица посадила отчима-педофила спустя 18 лет

В Минске отчима-педофила приговорили к 13 годам лишения свободы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Минске суд приговорил 37-летнего мужчину к 13 годам лишения свободы за систематическое сексуальное насилие над дочерью сожительницы, передает «БрестСИТИ». Преступления совершались с 2007 по 2011 год, а раскрыты были лишь спустя 18 лет, после того как жертва в возрасте 26 лет решилась подать заявление в правоохранительные органы.

Злоумышленник регулярно забирал школьницу с уроков и отводил к матери на работу — учителя не возражали, так как знали его. В один из дней 2007 года он предложил девочке подняться к себе в квартиру, расположенную в том же здании, где работала мать девочки. Там и начались насильственные действия сексуального характера, продолжавшиеся четыре года.

Несмотря на отказ подозреваемого давать показания, следствию удалось собрать доказательства его вины. Судебно-психиатрическая экспертиза подтвердила: мужчина страдает педофилией и осознавал свои действия. На момент преступлений он был отцом двоих малолетних детей, ранее не судим и не состоял на учете в правоохранительных органах.

Ранее 38-летний американец Веллингтон Делано Диккенс III признался в убийстве пяти из шести своих детей. Его супруга скончалась в апреле 2024 года, после чего забота обо всем потомстве легла на его плечи.

изнасилования
инцест
педофилы
педофилия
происшествия
криминал
уголовные дела
Белоруссия
Минск
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Банк заблокировал счет: что делать, куда жаловаться
Диск с необычными фильмами у ВСУ, военный фурор РФ в Дубае: что дальше
Атака ВСУ оставила жителей части Запорожья без света
Новая версия цезаря: как авокадо меняет вкус классического салата
«Имиджевый удар»: генерал о попытке ВСУ атаковать Воронеж ракетами ATACMS
Путин дал важное поручение по поводу генеративного ИИ
«По лбу даст»: Путин одной шуткой ответил на проделки Грефа с роботом
Военэксперт объяснил, почему на Западе восхищаются оружием России
Стало известно, заблокируют ли полностью YouTube в России
Поцелуй с Петровым, роман с женатым, мнение об СВО: как живет Мария Аронова
ВККС проведет заседание с «беспрецедентно обширной» повесткой
Американский вирусолог из СССР попал в черный список Росфинмониторинга
Захарова описала мир, в котором хочет жить Россия
Назван ответственный за новый мирный план по Украине со стороны США
В России усилят контроль за колбасой
Главе холдинга «Русское молоко» вынесли второй приговор
В Белоруссии высказались об открытии границы с Литвой
В Госдуме раскрыли, к чему приведет конфликт Каллас и фон дер Ляйен
Поклонская перечислила украинцам два способа изменить судьбу страны
Падчерица посадила отчима-педофила спустя 18 лет
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Покушение на Шойгу? Что известно о предотвращенном в Москве теракте
Происшествия

Покушение на Шойгу? Что известно о предотвращенном в Москве теракте

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.