19 ноября 2025 в 19:05

Мужчина признался в убийстве пяти детей

В США отец признался в убийстве пяти детей после смерти жены

Фото: Shutterstock/FOTODOM
38-летний американец Веллингтон Делано Диккенс III признался в убийстве пяти из шести своих детей, передает журнал People. Его супруга скончалась в апреле 2024 года, после чего забота обо всем потомстве легла на плечи мужчины.

Первоначально он сам позвонил в полицию и признался в убийстве четверых детей в возрасте от 6 до 18 лет. Прибывшие на место силовики обнаружили в багажнике его автомобиля останки четырех детей. Кого-то из них мужчина убил своими руками, а кого-то заморил голодом. Теперь же мужчина рассказал о смерти трехлетнего сына.

Трехлетний сын мистера Диккенса был найден невредимым в доме. В ходе предварительного расследования в багажнике автомобиля в гараже были обнаружены тела, предположительно, нескольких человек. Сотрудники полиции обнаружили в багажнике, предположительно, человеческие останки, которые находились там длительное время, — рассказали в офисе шерифа округа Джонстон.

Шестой ребенок был обнаружен правоохранителями в доме, где жила семья. Сейчас его передали социальным службам.

В американском штате Висконсин под суд пойдет семья, в которой воспитывалась 14-летняя девочка, чей вес на момент начала разбирательства составлял всего 16 килограммов. Первой подозреваемой в деле о небрежном обращении с ребенком стала мачеха пострадавшей Мелисса Гудман.

