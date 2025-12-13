Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 17:42

Появилось фото полного блэкаута в центре Одессы после ночного удара

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Сети появилось фото центра Одессы, сделанное в ночь на 13 декабря после массированного удара ракет и беспилотников, пишет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», публикуя соответствующие кадры. На снимке запечатлен полный блэкаут города.

На кадрах видны очертания Одессы, полностью погруженной во тьму. Город освещается только лунным светом, под которым можно различить крыши домов, купол оперного театра и очертания портовой инфраструктуры.

При этом некоторые пользователи пишут, что опубликованные изображения могут быть сгенерированными в нейросетях, передает RT. Другие комментаторы допускают, что фотографии могут оказаться архивными.

Ранее Минобороны России сообщало, что российские войска нанесли удар с использованием аэробаллистических гиперзвуковых ракет «Кинжал» по оборонным предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики, которые обеспечивают их работу. В ведомстве уточнили, что во время операции также использовались беспилотники дальнего действия.

Украина
Одесса
блэкаут
удары
отключения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ресторанная закуска дома: грибная намазка на хрустящем хлебе
США почти вдвое увеличили закупки одной российской крупы
Слабый снегопад и тепло до +3? Погода в Москве в новогоднюю ночь: что ждать
Бразильянка объявила о рождении сына от куклы на гендер-пати в туалете
Россияне бросились скупать зимний инвентарь
«Богатство на грабеже колоний»: в Сербии осудили заморозку активов России
Стало известно, кто будет ответчиком по иску «Роснано» на 12 млрд рублей
«Чеховский юмор»: Медведева об отношениях Нагиева и Крыжовникова
Мерц объявил о конце американской эпохи для Германии
БПЛА ВСУ атаковали зоопарк в Запорожской области
«Зажигать до утра»: Картункова о праздновании Нового года
Идеальное тайное трио: намазка для брускетт, которая заменит мясо
Мужчина покончил с собой в туалете самолета
Автора видео с курящим рэпером-срочником Macan наказали
Медведева раскрыла, почему «Елки-12» снимали сразу четыре режиссера
Оппозиция собрала более 25 млн голосов в поддержку бывшего мэра Стамбула
Женщина перепутала педали и влетела на Jaguar к пловцам
ЕС предупредили о страшных последствиях аферы с активами России
В Саратове после разгула стихии недосчитались зеленых насаждений
Крым, слова о Путине, четыре развода: как живет актриса Галина Данилова
Дальше
Самое популярное
Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир
Общество

Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки
Общество

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.