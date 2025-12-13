Появилось фото полного блэкаута в центре Одессы после ночного удара

В Сети появилось фото центра Одессы, сделанное в ночь на 13 декабря после массированного удара ракет и беспилотников, пишет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», публикуя соответствующие кадры. На снимке запечатлен полный блэкаут города.

На кадрах видны очертания Одессы, полностью погруженной во тьму. Город освещается только лунным светом, под которым можно различить крыши домов, купол оперного театра и очертания портовой инфраструктуры.

При этом некоторые пользователи пишут, что опубликованные изображения могут быть сгенерированными в нейросетях, передает RT. Другие комментаторы допускают, что фотографии могут оказаться архивными.

Ранее Минобороны России сообщало, что российские войска нанесли удар с использованием аэробаллистических гиперзвуковых ракет «Кинжал» по оборонным предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики, которые обеспечивают их работу. В ведомстве уточнили, что во время операции также использовались беспилотники дальнего действия.