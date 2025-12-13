Названы страны-лидеры по поставкам косметики в Россию Китай стал третьим по величине поставщиком косметики в Россию

За первые девять месяцев 2025 года Китай стал третьим по величине поставщиком косметики в Россию, уступив только Южной Корее и Франции, передает РИА Новости. В целом импорт косметики в РФ вырос на 11% до $863,7 млн (68,8 млрд рублей).

Южная Корея заняла первое место по объемам поставок, достигнув показателя в $273,9 млн (21,8 млрд рублей). Второе место заняла Франция с результатом $118,9 млн (9,4 млрд рублей), а замыкает тройку лидеров Китай, который поставил товаров на сумму $115,4 млн (9,2 млрд рублей).

В этом году Польша заняла пятое место по объемам поставок, достигнув показателя в $64,4 млн (5,1 млрд рублей). Это позволило ей уступить лидерство Германии, которая поставила товаров на сумму $66,4 млн (5,2 млрд рублей).

Объем экспорта в Россию увеличился у нескольких стран. Так, поставки из Хорватии возросли в 72,2 раза и достигли $8 млн (637,8 млн рублей). Бельгия также показала значительный рост — ее экспорт увеличился в 13,6 раз. Китай продемонстрировал более скромный, но все же заметный рост в 1,6 раза.

Ранее сообщалось, что экспорт химической продукции и зерна из России значительно вырастет к 2040 году. Поставки этих товаров увеличатся на 95,8% по сравнению с уровнем 2025 года, а объем экспорта в натуральном выражении достигнет 20,4 млн тонн.