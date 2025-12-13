«Не родись красивой», тайный брак, отсутствие ролей: как живет Антипенко

Актер Георгий Антипенко продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его личной жизни?

Чем известен Антипенко

Григорий Антипенко родился 10 октября 1974 года в Москве. Окончил Театральный институт имени Бориса Щукина.

Известность Антипенко принесла роль Андрея Жданова в сериале «Не родись красивой». Также он снимался в лентах «Талисман любви», «Заговор», «В ожидании чуда», «Альпинист», «Разлучница», «Верю», «45 секунд», «Она сбила летчика», «Торгсин» и других.

Всего в его фильмографии более 30 работ.

Что известно о личной жизни Антипенко

Первую супругу Григория Антипенко звали Елена. В 1999 году у них родился сын Александр.

После развода у актера был роман с коллегой по сериалу «Не родись красивой» Юлией Такшиной. Они были вместе шесть лет, у них родились два сына, Федор и Иван, однако они так и не узаконили отношения официально.

Григорий Антипенко и Юлия Такшина Фото: Александр Саверкин/ТАСС

«Признаюсь, сейчас я поняла, что поход в загс говорит о многом. Если партнеры готовы на это, они действительно приняли ответственное решение», — комментировала Такшина «Каравану историй».

В 2019 году Антипенко признался, что женился второй раз и что у него родился четвертый сын — Афанасий. Имя избранницы он не раскрыл.

«У меня официальный брак. Есть штамп в паспорте. Кто моя жена? Это не обсуждается. Я не афиширую личную жизнь. Было время, когда об этом разговаривал, давал интервью. Но сейчас этот жизненный этап пройден», — уточнил артист.

Чем сейчас занимается Антипенко

Григорий Антипенко продолжает творческую деятельность. Он задействован в постановках «Двое на качелях», «Обещание на рассвете» и «Старик и море».

Ближайших кинопремьер с ним не ожидается. Актер объяснял это тем, что сейчас режиссеры не предлагают ему сценарии, которые могли бы его зацепить.

«Мне не предлагали, на мой взгляд, достойных ролей, и сниматься в таких проектах мне не хотелось. Я до сих пор считаю, что мы вернулись в каменный век кинематографа и учимся жить заново», — говорил он.

