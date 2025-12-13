Лукашенко раскрыл, в каком случае эскалация конфликта на Украине неизбежна Лукашенко: отказ США от урегулирования на Украине приведет к эскалации конфликта

Выход США из процесса урегулирования конфликта на Украине неизбежно приведет к эскалации, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу Newsmax TV. Свое предупреждение он высказал, отвечая на вопрос о сроках завершения СВО. Фрагмент видеозаписи опубликовали в Telegram-канале «Пул Первого».

Если американцы от этого отойдут, эскалации не избежать, — сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко признался, что ему нравятся действия президента США Дональда Трампа. Он напомнил о мнении, что глава Белого дома якобы любит лесть, но подчеркнул, что слова о симпатии прозвучали «не ради нее».

До этого спецпосланник Соединенных Штатов по Белоруссии Джон Коул назвал продуктивными переговоры с белорусским лидером. По словам дипломата, глава государства дает хорошие советы по урегулированию конфликта на Украине.