13 декабря 2025 в 22:55

Силовики в Москве нагрянули на юбилейную вечеринку альманаха

«Коммерсант»: на 10-летнем юбилее альманаха moloko plus силовики провели рейд

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В центре Москвы силовики провели масштабную проверку в баре «Невротик», где отмечали 10-летие литературного альманаха moloko plus, пишет «Коммерсант». Рейд с участием бойцов ОМОНа и Росгвардии сопровождался обысками и необычными вопросами к гостям, говорится в статье.

По информации издания, в проверки участвовали около 10 сотрудников силовых структур. Мужчинам приказали лечь на пол, женщинам разрешили сесть. У посетителей проверяли телефоны, документы и искали наркотики.

Кроме того, по данным издания, задержанных опрашивали об их отношении к конституционному строю России. Девушкам также задавали вопросы об их мнении касательно феминитивов. По последним данным от организаторов, участники коллектива moloko plus, присутствовавшие на вечеринке, на данный момент находятся на свободе.

Ранее сообщалось, что в Борисоглебске Воронежской области у ночного клуба устроили афтепати с песней украинского артиста Андрея Данилко, известного публике под псевдонимом Верка Сердючка, которая содержит строчки из гимна Украины. Посетители устроили гулянье на улице после закрытия заведения.

