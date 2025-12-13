Силовики в Москве нагрянули на юбилейную вечеринку альманаха «Коммерсант»: на 10-летнем юбилее альманаха moloko plus силовики провели рейд

В центре Москвы силовики провели масштабную проверку в баре «Невротик», где отмечали 10-летие литературного альманаха moloko plus, пишет «Коммерсант». Рейд с участием бойцов ОМОНа и Росгвардии сопровождался обысками и необычными вопросами к гостям, говорится в статье.

По информации издания, в проверки участвовали около 10 сотрудников силовых структур. Мужчинам приказали лечь на пол, женщинам разрешили сесть. У посетителей проверяли телефоны, документы и искали наркотики.

Кроме того, по данным издания, задержанных опрашивали об их отношении к конституционному строю России. Девушкам также задавали вопросы об их мнении касательно феминитивов. По последним данным от организаторов, участники коллектива moloko plus, присутствовавшие на вечеринке, на данный момент находятся на свободе.

