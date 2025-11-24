Сотрудники Роспотребнадзора оказались заложниками продавщицы

Сотрудница торговой точки взяла в заложники четырех представителей Роспотребнадзора, чтобы те не могли завершить проверку, передает Telegram-канал «112». Отмечается, что женщина заперла помещение с должностными лицами внутри на ключ.

Сотрудники провели взаперти более пяти часов, уточнил канал. В итоге людей освободили сотрудники ОМОНа и регионального СК. Продавщица оказалась супругой владельца магазина, ей предъявили обвинение в незаконном лишении свободы, добавили авторы.

Ранее в Первоуральске 52-летний мужчина взял в заложники 47-летнюю сожительницу и угрожал взорвать гранату. Правоохранители штурмовали жилище, дебошира задержали в состоянии алкогольного опьянения. Отмечается, что взятая в заложники женщина не пострадала.

До этого правоохранительные органы прервали костюмированную вечеринку «Шабаш 2025» в Томске. Сотрудники полиции и ОМОН прибыли во Дворец культуры «Милана», где проходило ежегодное мероприятие. В текущем году организаторы выбрали цирковую тематику, поэтому гости были одеты в костюмы клоунов, а в программе участвовали девушки-акробаты.