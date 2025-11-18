Штурмовали абьюзера: пьяница взял возлюбленную в заложницы в Первоуральске

В Первоуральске 52-летний мужчина взял в заложники 47-летнюю сожительницу. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом инциденте.

Угрожал гранатой

Вечером 17 ноября местные СМИ начали сообщать, что на улице Малышева в доме № 8 в одной из квартир забаррикадировался мужчина, который взял в заложники свою сожительницу и угрожает взорвать гранату.

К подъезду вскоре прибыли несколько экипажей полиции и Росгвардии. Личность дебошира была установлена — им оказался местный житель 1973 года рождения.

Как пишет E1.RU, чтобы минимизировать риски взрыва, дом временно отключили от газоснабжения. Улица Малышева была перекрыта — движение транспорта и пешеходов остановили. Из здания эвакуировали не менее 50 жильцов.

Оказался не заряжен

Сотрудники полиции начали переговоры, но нарушитель спокойствия никаких требований не выдвигал. В итоге квартиру штурмовали, а дебошир был задержан.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Ранее судимый местный житель 1973 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был задержан, а удерживаемая им женщина освобождена, она не пострадала», — рассказали в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о заключении фигуранта дела под стражу.

«Ситуация полностью взята под контроль. Жители близлежащих домов, которые были временно эвакуированы в целях безопасности, теперь могут вернуться домой. Коммунальные службы уже восстановили электроснабжение и газоснабжение в полном объеме», — написал в своем Telegram-канале глава города Игорь Кабец.

СК рассказали, что несмотря на угрозы первоуральца, никаких боеприпасов или взрывчатки при нем не обнаружили. Представитель ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что мужчина сообщил о гранате, чтобы напугать подругу.

Незаконное лишение свободы

Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. Ему инкриминируют статью «Незаконное лишение свободы».

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Вероятность более сурового наказания велика, поскольку ранее подозреваемый неоднократно был судим за грабежи, разбой и нанесение вреда здоровью.

Мотивы преступления до сих пор неизвестны. Некоторые пользователи соцсетей предположили, что мужчина заподозрил пассию в измене. На фоне ревности он решил проучить сожительницу.

