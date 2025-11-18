Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 12:47

Штурмовали абьюзера: пьяница взял возлюбленную в заложницы в Первоуральске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Первоуральске 52-летний мужчина взял в заложники 47-летнюю сожительницу. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом инциденте.

Угрожал гранатой

Вечером 17 ноября местные СМИ начали сообщать, что на улице Малышева в доме № 8 в одной из квартир забаррикадировался мужчина, который взял в заложники свою сожительницу и угрожает взорвать гранату.

К подъезду вскоре прибыли несколько экипажей полиции и Росгвардии. Личность дебошира была установлена — им оказался местный житель 1973 года рождения.

Как пишет E1.RU, чтобы минимизировать риски взрыва, дом временно отключили от газоснабжения. Улица Малышева была перекрыта — движение транспорта и пешеходов остановили. Из здания эвакуировали не менее 50 жильцов.

Оказался не заряжен

Сотрудники полиции начали переговоры, но нарушитель спокойствия никаких требований не выдвигал. В итоге квартиру штурмовали, а дебошир был задержан.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Ранее судимый местный житель 1973 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был задержан, а удерживаемая им женщина освобождена, она не пострадала», — рассказали в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о заключении фигуранта дела под стражу.

«Ситуация полностью взята под контроль. Жители близлежащих домов, которые были временно эвакуированы в целях безопасности, теперь могут вернуться домой. Коммунальные службы уже восстановили электроснабжение и газоснабжение в полном объеме», — написал в своем Telegram-канале глава города Игорь Кабец.

СК рассказали, что несмотря на угрозы первоуральца, никаких боеприпасов или взрывчатки при нем не обнаружили. Представитель ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что мужчина сообщил о гранате, чтобы напугать подругу.

Незаконное лишение свободы

Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. Ему инкриминируют статью «Незаконное лишение свободы».

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Вероятность более сурового наказания велика, поскольку ранее подозреваемый неоднократно был судим за грабежи, разбой и нанесение вреда здоровью.

Мотивы преступления до сих пор неизвестны. Некоторые пользователи соцсетей предположили, что мужчина заподозрил пассию в измене. На фоне ревности он решил проучить сожительницу.

Читайте также:

Растлитель с коловратом: клона Тесака поймали на педофилии

«Вижу искуроченных людей»: Прохор Шаляпин о том, как нашел два трупа

Угрожал вырезать яичники: лжепсихолог насиловал клиенток под гипнозом

Развод и отчим-призрак: как жила мать, отрезавшая голову сыну-инвалиду

уголовные дела
происшествия
криминал
Россия
Первоуральск
Свердловская область
оружие
насилие
домашнее насилие
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не советую»: депутат ответил на обвинения Польши в подрыве железной дороги
Россиянам перечислили лучшие продукты, очищающие кровь
Декор без лишнего: как добавить стиль и уют одной деталью
В столице побит новый погодный рекорд
В Москве дерево упало на машину такси
«В надежде разрушить»: Шеремет о паническом страхе Макрона перед Россией
Российский рынок акций вырос на фоне новостей с Украины
На Украине объяснили, почему Зеленский не хочет увольнять Ермака
Эксперт предупредил о скрытых условиях вкладов под 30% годовых
Польский министр заявил о ключевом условии вступления Украины в ЕС
Спецпредставитель президента России анонсировал обмен заключенными с США
Песков обвинил Францию в разжигании военных настроений
Минобороны России показало кадры пленения мародеров из ВСУ в Красноармейске
Пьяный нижегородец сцепился с москвичом за честь своего отца
Как подключить принтер к ноутбуку по Wi-Fi: исключаем сбои в работе техники
Депутат раскрыл перспективы вложения сбережений в акции ДОМ.РФ
Часть ангара обрушилась на два автомобиля в Москве
В Кремле поддержали отключение мобильного интернета
В ГД объяснили, к чему приведут возможные санкции США против партнеров РФ
Киркорова не будет на новогодних корпоративах
Дальше
Самое популярное
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Курицу больше не жарю. Готовлю «Медведицу в шубе» — нужны грудка, сыр и чеснок. Получается очень нежно и вкусно
Общество

Курицу больше не жарю. Готовлю «Медведицу в шубе» — нужны грудка, сыр и чеснок. Получается очень нежно и вкусно

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада
Общество

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.