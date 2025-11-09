Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 ноября 2025 в 10:19

ОМОН нагрянул на костюмированную вечеринку в российском городе

В Томске полиция сорвала ежегодную костюмированную вечеринку «Шабаш 2025»

Сотрудники полиции Сотрудники полиции Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правоохранительные органы прервали костюмированную вечеринку «Шабаш 2025» в Томске, сообщает Telegram-канал Baza. Сотрудники полиции и ОМОН прибыли в дворец культуры «Милана», где проходило ежегодное мероприятие. В текущем году организаторы выбрали цирковую тематику, поэтому гости были одеты в костюмы клоунов, а в программе участвовали девушки-акробаты.

Силовики вошли в здание через несколько часов после начала мероприятия. Они проводили обыск посетителей в течение примерно 2,5 часа, после чего разрешили им покинуть помещение. Очевидцы сообщают, что правоохранители запрещали вести видеосъемку и требовали удалять уже отснятые материалы. Несколько участников вечеринки были задержаны.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин говорил, что масштабная вечеринка, организованная рэпером Тимати в центре Москвы, является настоящим «шабашом». Он заявил, что подобные мероприятия неуместны в России, особенно в период проведения специальной военной операции.

полиция
вечеринки
задержания
Томск
