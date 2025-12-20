Новый год-2026
20 декабря 2025 в 14:29

Лавров рассказал об одном предложении России странам Африки

Лавров выступил с инициативой по открытию новых посольств африканских стран

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Россия предложила африканским странам без действующих посольств в Москве открыть свои дипломатические представительства, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, Москва окажет содействие в этом, передает ТАСС.

Предлагаем партнерам, у которых пока еще нет своих посольств в Москве, рассмотреть возможность их открытия. Будем рады оказать всяческое содействие, — сказал министр.

Ранее глава МИД России заявил, что африканское направление имеет стратегическое значение и является одним из главных приоритетов внешней политики страны. Руководитель дипломатического ведомства подчеркнул, что это связано не только с распространенным восприятием континента как «территории будущего».

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что армия Мали при поддержке Африканского корпуса Минобороны России осуществляет антитеррористические миссии. По ее словам, эти совместные действия сосредоточены в зонах повышенной активности бандформирований.

Также начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что виной непрекращающихся конфликтов и кризисов в Африке выступает безответственная стратегия коллективного Запада. По его мнению, западные державы воспринимают континент только как ресурсную базу, а попытки местных властей добиться самостоятельности — как опасность для собственных целей.

