Герасимов назвал причину обострения обстановки в Африке

Основной причиной непрекращающихся вооруженных конфликтов и кризисов в Африке является безответственная политика коллективного Запада, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе иностранных государств. По его словам, западные страны рассматривают континент лишь как источник сырья, а стремление местных правительств к независимости — как угрозу своим интересам.

Сложной остается обстановка на Африканском континенте. Не прекращаются внутренние вооруженные конфликты, и усиливаются кризисные явления практически во всех регионах Африки. Основной причиной обострения обстановки является безответственная деятельность коллективного Запада, — подчеркнул он.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что африканское направление обладает для России стратегическим характером и является одним из ключевых внешнеполитических приоритетов. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что данный приоритет связан не только с общепринятым представлением о регионе как о «континенте будущего».