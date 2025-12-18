Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 17:36

Герасимов назвал причину обострения обстановки в Африке

Герасимов назвал деятельность Запада причиной обострения обстановки в Африке

Фото: Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Основной причиной непрекращающихся вооруженных конфликтов и кризисов в Африке является безответственная политика коллективного Запада, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе иностранных государств. По его словам, западные страны рассматривают континент лишь как источник сырья, а стремление местных правительств к независимости — как угрозу своим интересам.

Сложной остается обстановка на Африканском континенте. Не прекращаются внутренние вооруженные конфликты, и усиливаются кризисные явления практически во всех регионах Африки. Основной причиной обострения обстановки является безответственная деятельность коллективного Запада, — подчеркнул он.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что африканское направление обладает для России стратегическим характером и является одним из ключевых внешнеполитических приоритетов. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что данный приоритет связан не только с общепринятым представлением о регионе как о «континенте будущего».

Запад
Валерий Герасимов
Африка
Генштаб ВС РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков высказался о политических качествах Путина
«Вопреки здравому смыслу»: Нарышкин об отношении Украины к плану Трампа
Песков поставил точку в вопросе возращения России в G7
Зеленскому предрекли поражение на выборах
Примаков ответил на сообщения о закрытии Русского дома в Берлине
Политолог рассказал, чего ждать от грядущей прямой линии Путина
Минцифры добавило ряд платформ в «белый список» онлайн-сервисов
Лукашенко анонсировал большую сделку с Трампом
«Родился царь»: как русский вратарь Сафонов установил мировой рекорд
Туск заявил о «переломе» в вопросе изъятия российских активов
Песков ответил, какие вопросы лидируют на прямой линии с Путиным
«Мы вас будем бомбить»: Лукашенко предупредил оппонентов
IT-эксперт объяснил, почему в России рухнула цена на последний iPhone
«Не только отстранение»: Сырскому предрекли незавидную судьбу
Новогодние праздники с МегаФоном: оператор дарит безлимитный трафик на все
Трое россиян пострадали от новой атаки ВСУ
Родителей устроившего резню подростка «поймали» на выходе из суда
Оборона ВСУ пала: мясорубка в Гуляйполе, наступление ВС России 18 декабря
Раскрыто, почему Сырский остается на посту главкома при провалах на фронте
Безопасный десерт для малышей: рисовые шарики без сахара и аллергенов
Дальше
Самое популярное
Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо
Общество

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.