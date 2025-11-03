Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 13:01

«Сатанинские пляски»: Тимати жестко раскритиковали за «шабаш с бесами»

Глава ФПБК Бородин: Тимати устроил шабаш с бесами на Хеллоуин в центре Москвы

Тимати Тимати Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Масштабная вечеринка, которую рэпер Тимати устроил в честь Хеллоуина в центре Москвы, является самым настоящим «шабашом», заявил в Telegram-канале глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его словам, этот праздник совершенно неуместен в России, особенно когда в стране продолжаются военные действия.

Три дня в его клубе проходит самый настоящий шабаш. <…> Это самый настоящий плевок верующим. <…> Неужели жажда наживы затмила ему глаза, и он не видит, что творится вокруг?отметил Бородин.

Он выразил мнение, что действия Тимати отражают его истинное отношение к русским ценностям и культуре. Глава ФПБК подчеркнул, что это не просто развлечение, а пропаганда чуждой идеологии и попытка развратить российскую молодежь.

В то время как наши парни рискуют жизнью на передовой, отстаивая наши с вами ценности, он устраивает сатанинские пляски у них за спиной, — резюмировал Бородин.

Ранее модель Джулия Фокс появилась на вечеринке в честь Хеллоуина в Нью-Йорке в образе супруги бывшего президента Джона Кеннеди Жаклин в момент его убийства. В связи с этим знаменитость раскритиковали за «высмеивание» трагедии. Наряд звезды пользователи Сети назвали мерзким и отвратительным.
