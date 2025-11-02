Джулию Фокс освистали за образ «окровавленной» супруги Кеннеди на Хеллоуин Джулию Фокс раскритиковали за окровавленный костюм супруги Кеннеди на Хеллоуин

Модель Джулия Фокс появилась на вечеринке в честь Хеллоуина в Нью-Йорке в образе супруги бывшего президента Джона Кеннеди Жаклин в момент его убийства. В связи с этим знаменитость раскритиковали в соцсети Х за «высмеивание» трагедии.

Это мерзко и отвратительно! — отметил один из пользователей.

Костюм первой леди был залит кровью, поскольку она держала голову мужа. Через тридцать минут после выстрела Кеннеди был объявлен мертвым, но Жаклин отказывалась переодеваться и позже выразила сожаление, что смыла кровь с лица и рук.

Сама Фокс объяснила, что надела костюм Жаклин не ради эпатажа, а как символический жест. По ее словам, после убийства мужа Жаклин отказалась снять испачканный кровью костюм, чтобы «все увидели, что они натворили». Фокс назвала этот образ сочетанием красоты и ужаса.

