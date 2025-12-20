Трамп переименовал в свою честь главный оперный театр США Имя Трампа заняло место над Кеннеди на фасаде главного оперного театра США

В Вашингтоне на фасаде Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди теперь значится и имя Дональда Трампа, передает РИА Новости. Его фамилия размещена выше первоначального названия в соответствии с решением совета директоров учреждения.

На восточной стене здания, где раньше была только надпись в память о 35-м президенте США, теперь указано: «Дональд Трамп», а под ней — «Центр исполнительских искусств памяти Джона Кеннеди». Как поясняли ранее из Белого дома, учреждение официально получило двойное наименование.

Белый дом ранее сообщил, что центр будет носить двойную фамилию. Такое решение принял совет директоров, — отмечается в сообщении.

Это изменение стало частью масштабной кадровой и идеологической реформы, инициированной Трампом в этом культурном учреждении. Ранее он возглавил его попечительский совет, высказав критику в адрес прежнего руководства, и произвел ряд ключевых назначений.

