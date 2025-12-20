Новый год-2026
Дональд Трамп
В Вашингтоне на фасаде Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди теперь значится и имя Дональда Трампа, передает РИА Новости. Его фамилия размещена выше первоначального названия в соответствии с решением совета директоров учреждения.

На восточной стене здания, где раньше была только надпись в память о 35-м президенте США, теперь указано: «Дональд Трамп», а под ней — «Центр исполнительских искусств памяти Джона Кеннеди». Как поясняли ранее из Белого дома, учреждение официально получило двойное наименование.

Белый дом ранее сообщил, что центр будет носить двойную фамилию. Такое решение принял совет директоров, — отмечается в сообщении.

Это изменение стало частью масштабной кадровой и идеологической реформы, инициированной Трампом в этом культурном учреждении. Ранее он возглавил его попечительский совет, высказав критику в адрес прежнего руководства, и произвел ряд ключевых назначений.

Ранее Трамп заявил о праве своей администрации действовать без одобрения законодателей в отношении возможных силовых акций против Венесуэлы. По словам главы Белого дома, его командование не обязано получать разрешение конгресса для нанесения ударов по целям на территории этой страны, если они связаны с деятельностью наркокартелей.

