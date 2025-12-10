Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 декабря 2025 в 15:47

«Это аморально!»: глава ФПБК жестко осудил вечеринки Киркорова

Глава ФПБК Бородин назвал аморальными вечеринки Киркорова на фоне СВО

Виталий Бородин Виталий Бородин Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru
Популярные российские артисты, включая Григория Лепса, Филиппа Киркорова, Надежду Кадышеву и Сергея Шнурова, должны отказаться от новогодних выступлений на период специальной военной операции, заявил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в комментарии «Ридусу». По его мнению, демонстрация роскоши и беззаботные вечеринки в такое время являются аморальными и абсурдными.

Россияне воюют и терпят лишения, а звезды шоу-бизнеса купаются у всех на глазах в роскоши, демонстрируют на различных вечеринках бриллианты и едят черную икру ложками. Это аморально! <…> Какой-то абсурд! Люди проливают кровь, а Киркоров дефилирует на вечеринках в фате и ему на все наплевать, — высказался глава ФПБК.

Ранее директор певицы Ларисы Долиной Сергей Пудовкин сказал, что гонорары артистки за корпоративные мероприятия остались прежними после истории с ее жильем. Он опроверг публикации в прессе, утверждающие, что звезда либо повысила, либо понизила стоимость своих выступлений.

Кроме того, стало известно, что певец Тимур Родригез не имеет забронированных корпоративных концертов на зимний сезон по причине завышенных, по мнению заказчиков, финансовых условий. Его базовый гонорар составляет 3,5 млн рублей за выступление продолжительностью 50 минут, а при безналичной оплате к этой сумме добавляется еще 13%.

