«Даже не здоровается»: биатлонистка высказалась о поведении коллеги Спортсменка Резцова: биатлонист Большунов ни с кем не здоровается

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов ни с кем не здоровается, рассказала биатлонистка Кристина Резцова. В программе «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» она добавила, что биатлонист «просто такой человек по жизни».

Он даже не здоровается! Как он мне даст телефон? <...> Я не заслуживаю. Так‑то я c ним на одну Олимпиаду ездила. После Игр где только ни виделись, — добавила биатлонистка.

Ранее Большунов опубликовал видеообращение, в котором извинился перед Александром Бакуровым за инцидент в полуфинале спринтерской гонки на этапе Кубка России в Кировске. Он заявил, что больше не допустит такого поведения.

До этого гонка завершилась падением Большунова после борьбы с Бакуровым. По итогам гонки спортсмен занял последнее место и не смог пройти в финал. После финиша Большунов подъехал к сопернику сзади и толкнул его плечом. Бакуров, оказавшийся у рекламного баннера, упал. Врачи диагностировали у спортсмена сильный ушиб мягких тканей. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе назвала поведение Большунова неприемлемым.