01 декабря 2025 в 10:28

Поведение Большунова на Кубке России по лыжным гонкам осудили

Вяльбе заявила, что поступок лыжника Большунова на Кубке России был неприемлемым

Александр Большунов Александр Большунов Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press
Поступок лыжника Александра Большунова на Кубке России в Кировске был неприемлемым, заявила ТАСС президент Федерации лыжных гонок РФ Елена Вяльбе. Так она прокомментировала инцидент с участием трехкратного олимпийского чемпиона, который толкнул соперника. Вяльбе подчеркнула, что лыжный спорт не предполагает силовых противостояний.

Конечно, мне хотелось бы, чтобы больше обсуждались спортивные моменты, а не конфликты, — подчеркнула собеседница агентства.

Состязание, состоявшееся 29 ноября, завершилось падением Большунова после борьбы с Александром Бакуровым. По итогам гонки спортсмен занял последнее место и не смог пройти в финал. После финиша, как сообщается, Большунов подъехал к сопернику сзади и толкнул его плечом. Александр Бакуров, оказавшийся у рекламного баннера, упал. Врачи диагностировали у спортсмена сильный ушиб мягких тканей.

Первый этап Кубка России прошел в Кировске с 27 по 30 ноября. Следующий этап запланирован в Тюмени с 4 по 7 декабря.

Ранее призер чемпионатов мира по лыжным гонкам Глеб Ретивых заявил, что Большунов остается гордостью России, несмотря на конфликт с Бакуровым. Он убежден, что инцидент произошел из-за лояльности судейского состава к членам сборной.

Александр Большунов
Елена Вяльбе
лыжники
гонки
