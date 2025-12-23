«Зооместь за подсвинков»: Захарова объяснила скандал с оленями в Финляндии

Западные страны мстят за выражение «подсвинки» и поэтому жалуются на нашествие русских волков в Финляндии, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале. Накануне CNN опубликовало материал о якобы причастности российских хищников к снижению популяции северных оленей в Лапландии.

Логика понятная: тот, кому Санта не принесет подарок, должен четко усвоить — виноваты русские, пусть даже волки. Может, это западная зооместь за подсвинков? — поинтересовалась Захарова.

Ранее президент России Владимир Путин использовал выражение «европейские подсвинки» на прямой линии, когда говорил о причинах кризиса на Украине. Корреспондент британского издания BBC Стивен Розенберг рассказал, что затруднился с переводом слова. Он признался, что долго выбирал между little piggy (маленькая свинка) и piglet (поросенок).

Позже доктор филологических наук Татьяна Фадеева допустила, что фраза «европейские подсвинки» имеет шансы попасть в словарь афоризмов 2025 года. Она подчеркнула, что меткие слова президента помогают обществу осмыслить реальность.