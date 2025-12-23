Банк «РОССИЯ» и Илья Авербух подарят детям СВО новогоднее шоу «Буратино»

Банк «РОССИЯ» совместно с продюсерским центром Ильи Авербуха проведет традиционное благотворительное мероприятие — красочный новогодний спектакль на льду «Буратино». Его посетят 12 тыс. детей участников СВО, а также дети из многодетных, неполных и малообеспеченных семей.

Праздничное шоу пройдет в санкт-петербургском Дворце спорта «Юбилейный» 11 января. В нем примут участие звезды мирового фигурного катания: олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, чемпион мира Максим Шабалин, а также Матвей Ветлугин.

Перед началом представлений юных зрителей ждет увлекательная интерактивная программа, а после спектакля каждый из них получит памятный подарок, сможет сфотографироваться с героями сказки и принять участие в тематических мастер-классах.

Спектакль «Буратино» станет уже четвертым подобным подарком Банка «РОССИЯ» и Ильи Авербуха для детей в период новогодних каникул — в 2025 году юные зрители посетили знаменитый ледовый спектакль «Мама», в 2024 году — ледовое шоу «Снежная королева», а в 2023 году — завораживающее представление «Щелкунчик».

Яркая, динамичная и одновременно трогательная постановка этого года приурочена сразу к двум значимым датам: 50-летию легендарного советского фильма «Приключения Буратино» режиссера Леонида Нечаева и 90-летию пьесы Алексея Толстого «Золотой ключик».

Новогодние спектакли обычно создаются с единственной целью — развлечь детей и их родителей на зимних каникулах, но в этом году мы решили привнести в развлекательный контент еще и историческую составляющую и напомнить всем о советском детском культурном наследии: сказке Алексея Толстого и телевизионном фильме Леонида Нечаева. Без этой истории невозможно представить себе наше детство, и мне, как отцу и режиссеру, очень важно бережно передать эту любовь и следующему поколению детей, — поделился Илья Авербух.

Праздничное благотворительное мероприятие пройдет при поддержке комитета по культуре, комитета по образованию, а также глав районных администраций Санкт-Петербурга.