Испугавшая египетские отели акула умилила российских туристов SHOT: туристы из РФ сняли акулу, из-за которой закрыли пляжи отелей в Хургаде

Несколько популярных гостиниц в египетской Хургаде временно закрыли доступ к своим пляжам из-за появления акулы, сообщает Telegram-канал SHOT. При этом российские туристы умилились хищнице и сняли ее на видео.

Как пишут авторы, акула вышла на охоту в районе, где расположены отели Siva Golden, Serenity Alpha Beach, Labranda Royal Makadi, JAZ Palmariva Beach и Stella Makadi Hotels & Resorts. Канал напомнил, что похожий случай с ограничением купания на этом курорте уже происходил в сентябре прошлого года.

Несмотря на объявленные меры безопасности, некоторые российские туристы восприняли ситуацию иначе. Женщина за кадром с азартом комментирует охоту акулы, восклицая «Опа!». Ее спутник также восхищается увиденным, называя это зрелище красивым.

Ранее сообщалось, что городские пляжи на севере Сиднея закрыли для отдыхающих из-за высокой опасности нападения акул. Такое решение местные власти приняли после третьего случая нападения хищника на человека на пляже Мэнли. При этом утром 20 января было зафиксировано четвертое за последние 48 часов нападение акулы на человека.