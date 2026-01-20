Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 13:51

Шарий заявил, что выступление Зеленского на форуме в Давосе отменили

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
Выступление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе было отменено, заявил украинский блогер Анатолий Шарий в Telegram-канале. Оно должно было состояться 20 января.

Выступление Зеленского на форуме в Давосе отменено, — написал он.

Ранее сегодня, 20 января, сообщалось, что президент США Дональд Трамп, уклоняется от личной встречи с Зеленским в рамках форума в Давосе. Инициатива игнорировать контакт исходит непосредственно из Белого дома, считают журналисты.

Также стало известно, что участники Всемирного экономического форума в Давосе глубоко обеспокоены внешнеполитическим курсом Трампа. Издание The Financial Times отметило, что американский лидер может занять воинственную позицию по отношению к Ирану, несмотря на внешне почтительное отношение к нему.

До этого сообщалось, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Трамп планируют обсудить мирные переговоры по Украине на встрече в Давосе. Тогда речь шла о том, что в мероприятии также примет участие Зеленский.

