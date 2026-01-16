Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 12:20

Трамп проведет очередную встречу по Украине в Давосе

Фон дер Ляйен и Трамп встретятся в Давосе для обсуждения Украины

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Daniel Torok
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и лидер США Дональд Трамп планируют обсудить мирные переговоры по Украине на встрече в Давосе на следующей неделе, сообщает испанская газета El País со ссылкой на источники в структурах ЕС. В мероприятии также примет участие президент Украины Владимир Зеленский.

Всемирный экономический форум в Давосе пройдет с 19 по 23 января. Выступление Урсулы фон дер Ляйен запланировано на 20 января, встреча с Трампом предварительно намечена на следующий день.

Издание отмечает, что в последние дни председатель Еврокомиссии проявляет осторожность в своих публичных заявлениях по поводу Гренландии, что связано с опасениями Брюсселя относительно возможного сокращения американской поддержки Украины.

Ранее европейское издание Politico сообщило, что страны ЕС не готовы открыто противостоять заявлениям Трампа о Гренландии из-за зависимости от Вашингтона в вопросах безопасности Украины. По данным издания, эта позиция влияет на тон публичных заявлений европейских лидеров. Многие представители дипломатических кругов признают, что с трудом представляют сценарий, при котором Соединенные Штаты могли бы силой установить контроль над островом.

