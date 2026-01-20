Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 05:57

Трамп избегает личной встречи с одним из европейских политиков

Politico: Трамп намеренно избегает встречи с Зеленским на саммите в Давосе

Дональд Трамп и Владимир Зеленский Дональд Трамп и Владимир Зеленский Фото: Juliana Luz/US White House/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп, уклоняется от личной встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает американское издание Politico. Инициатива игнорировать контакт исходит непосредственно из Белого дома, считают журналисты.

Информация основана на словах источника, знакомого с ситуацией. В тексте публикации отмечается, что Зеленский, напротив, заинтересован в проведении переговоров.

Зеленский очень хочет личной встречи, а нежелание ее проводить исходит от Белого дома, — отметили журналисты.

Встреча лидеров стран - членов так называемой коалиции желающих запланирована в рамках саммита. Однако персональных переговоров между Трампом и Зеленским, судя по всему, не будет. Параллельно представители Европейского союза намерены использовать площадку Давоса для того, чтобы добиться от Вашингтона одобрения гарантий безопасности для Киева.

Ранее сообщалось, что Трамп проведет 21 января в Давосе закрытую встречу с главами крупнейших компаний. На мероприятии будут присутствовать гендиректора фирм, связанных с криптовалютой, консалтингом и предоставлением финансовых услуг. Трампа в поездке будет сопровождать глава Минфина США Скотт Бессент.

