Стало известно, с кем Трамп проведет закрытую встречу в Давосе Reuters: Трамп проведет закрытую встречу с известными бизнесменами в Давосе

Президент США Дональд Трамп проведет 21 января в Давосе закрытую встречу с главами крупнейших компаний, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. На мероприятии будут присутствовать гендиректоры фирм, связанных с криптовалютой, консалтингом и предоставлением финансовых услуг. Трампа в поездке будет сопровождать глава Минфина США Скотт Бессент.

Трамп встретится с главами крупнейших мировых компаний в Давосе, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что участники Всемирного экономического форума в Давосе глубоко обеспокоены внешнеполитическим курсом Трампа. Издание The Financial Times отметило, что американский лидер может занять воинственную позицию по отношению к Ирану, несмотря на внешне почтительное отношение к нему.

До этого газета Politico сообщила, что участники форума в Давосе уделят больше внимания Гренландии, чем Украине. Там отметили, что Трамп проведет как минимум одну встречу с представителями ЕС и НАТО.