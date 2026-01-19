Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 11:43

Действия Трампа встревожили участников экономического форума в Давосе

Financial Times сообщило о тревоге участников Давосского форума из-за Трампа

Фото: Lian Yi/Global Look Press
Участники Всемирного экономического форума в Давосе глубоко обеспокоены внешнеполитическим курсом президента США Дональда Трампа, пишет газета Financial Times. Издание ожидает, что американский лидер, выступив после похищения венесуэльского президента Николаса Мадуро, займет воинственную позицию по отношению к Ирану, несмотря на внешне почтительное отношение к нему.

За улыбками и рукопожатиями скрывается глубокая тревога по поводу направления внешней политики США и ее последствий для международных отношений, — говорится в материале.

Ранее сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол заявил, что США находятся в состоянии войны с Венесуэлой. По его словам, присутствие сотен американских кораблей у побережья, осуществляющих блокаду, является актом агрессии с целью завладения венесуэльской нефтью.

Кроме того, по словам информированных источников, ряд чиновников в Евросоюзе на фоне ситуации вокруг Гренландии считает, что политический «развод» с США неизбежен. Европейские политики называют решение американского лидера захватить остров безумным.

