19 января 2026 в 08:09

«Стала последней каплей»: в ЕС заявили о политическом «разводе» с США

Politico: в ЕС заявили, что политический развод с США из-за Гренландии неизбежен

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Некоторые чиновники в Евросоюзе на фоне ситуации вокруг Гренландии считают, что политический «развод» с США неизбежен, сообщает Politico со ссылкой на источники. По их словам, европейские политики называют безумным решение американского лидера Дональда Трампа захватить остров.

Для многих европейских правительств <...> угроза Трампа ввести карательные пошлины против любого, кто попытается помешать ему получить Гренландию, стала последней каплей: развод теперь неизбежен, — отметили информаторы.

По мнению высокопоставленных европейских чиновников, глава Белого дома заслуживает самых жестких ответных мер со стороны ЕС. Они считают, что пришло время посмотреть правде в глаза: США при Трампе больше нельзя назвать надежным торговым партнером и союзником в сфере безопасности, уточнили источники издания.

Ранее американские аналитики сообщили, что пассивное согласие ЕС на насильственную продажу Гренландии США стало бы катастрофическим сигналом для Киева. Эксперты полагают, что стремление решить все дипломатическим путем, не прибегая к серьезным санкциям, свидетельствует о провальной попытке отговорить Трампа.

