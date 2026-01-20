Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 14:06

Политолог раскрыл, почему на самом деле Трамп заинтересовался Гренландией

Политолог Ордуханян: с помощью Гренландии Трамп пытается прикрыть личные неудачи

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп пытается прикрыть личные неудачи в политике с помощью темы присоединения Гренландии к Штатам, заявил «Ридусу» политолог Рафаэль Ордуханян. В частности, таким образом глава Белого дома намерен отвлечь американцев от его провалов на Украине и Ближнем Востоке.

С помощью этого острова Трамп пытается прикрыть свои провалы на других направлениях. Урегулировать украинский конфликт у него не получается. Европейцы не хотят идти навстречу, а Россия упорно продолжает отстаивать свои интересы. Даже президент Украины Владимир Зеленский брыкается. Вопрос о завершении многолетнего конфликта в Газе тоже буксует, — высказался Ордуханян.

По его словам, Трамп решил запомниться своему народу «не как великий миротворец, а как собиратель земель». Политолог добавил, что подобная политика крайне выгодна для России, поскольку она раскалывает НАТО.

Ранее Трамп заявил, что Гренландия имеет первостепенное значение для национальной безопасности США. По словам хозяина Белого дома, он согласился на встречу с европейскими лидерами в Швейцарии, но «пути назад нет».

Дональд Трамп
США
Гренландия
политика
