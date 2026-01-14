Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 20:48

«Без романов на площадке»: кадры с съемок нового «Ледникового периода»

Татьяна Тарасова и Алина Загитова на сьемках нового сезона шоу «Ледниковый период» Татьяна Тарасова и Алина Загитова на сьемках нового сезона шоу «Ледниковый период» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
На Первый канал возвращается популярное шоу «Ледниковый период», сегодня 14 января прошел первый съемочный день. Уже известен состав участников. Это известные спортсмены, а также популярные артисты.

Продюсер шоу Илья Авербух в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что в этом году «романов на площадке не ожидается». В прежние сезоны лав-стори внутри шоу между участниками в парах происходили периодически. «В этом году у нас — созвездие молодых мам: у Жени Тарасовой двухмесячный малыш, у Саши Трусовой пятимесячный, у Алены Косторной тоже случилось пополнение. Все семейные, все настроено на работу. Но с другой стороны, сердцу не прикажешь, все бывает», — с улыбкой отметил Авербух.

Он добавил, что в этом году — в сентябре — исполнится 20 лет со дня запуска проекта. Поэтому сезон ожидается праздничным и зрителей ждут сюрпризы.

Ведущие прежние — Алина Загитова и Алексей Ягудин. В жюри — Татьяна Навка, Роман Костомаров, Евгения Медведева, Максим Траньков и Татьяна Тарасова, оценок которой участники каждый раз ждут с особым трепетом: о строгости прославленного тренера в закулисье «Ледникового периода» ходят легенды.

Первый выпуск «Ледникового периода» в эфире Первого канала покажут 24 января в 18.20.

Как прошел первый съемочный день, кто из «неспортивных» новичков уже более-менее уверенно держится на льду, а кто волнуется, — в галерее NEWS.ru.

Ильдар Гайнутдинов и Евгения Медведева на сьемках нового сезона шоу «Ледниковый период»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Максим Траньков, Ильдар Гайнутдинов и Евгения Медведева, Роман Костамаров, Татьяна Тарасова на сьемках нового сезона шоу «Ледниковый период»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Татьяна Тарасова на сьемках нового сезона шоу «Ледниковый период»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Максим Траньков на сьемках нового сезона шоу «Ледниковый период»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Александра Трусова на сьемках нового сезона шоу «Ледниковый период»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Иван Жвакин и Александра Трусова на сьемках нового сезона шоу «Ледниковый период»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Иван Жвакин на сьемках нового сезона шоу «Ледниковый период»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Александра Трусова на сьемках нового сезона шоу «Ледниковый период»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Евгения Тарасова на сьемках нового сезона шоу «Ледниковый период»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Евгения Тарасова и Георгий Славороссов на сьемках нового сезона шоу «Ледниковый период»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Евгения Тарасова и Георгий Славороссов на сьемках нового сезона шоу «Ледниковый период»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Александра Степанова и Иван Скобрев на сьемках нового сезона шоу «Ледниковый период»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Александра Степанова и Иван Скобрев на сьемках нового сезона шоу «Ледниковый период»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Александра Степанова и Иван Скобрев на сьемках нового сезона шоу «Ледниковый период»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Алёна Косторная и Никита Ушнев на сьемках нового сезона шоу «Ледниковый период»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Алёна Косторная и Никита Ушнев на сьемках нового сезона шоу «Ледниковый период»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Алёна Косторная и Никита Ушнев на сьемках нового сезона шоу «Ледниковый период»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Татьяна Волосожар и Семен Елистратов на сьемках нового сезона шоу «Ледниковый период»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Татьяна Волосожар и Семен Елистратов на сьемках нового сезона шоу «Ледниковый период»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Татьяна Волосожар и Семен Елистратов на сьемках нового сезона шоу «Ледниковый период»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Илья Авербух, Татьяна Волосожар и Семен Елистратов на сьемках нового сезона шоу «Ледниковый период»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Татьяна Тотьмянина и Федор Федотов на сьемках нового сезона шоу «Ледниковый период»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Татьяна Тотьмянина и Федор Федотов на сьемках нового сезона шоу «Ледниковый период»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Федор Федотов на сьемках нового сезона шоу «Ледниковый период»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Илья Авербух на съемках нового сезона шоу «Ледниковый период»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Анна Щербакова и Константин Раскатов на сьемках нового сезона шоу «Ледниковый период»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Анна Щербакова и Константин Раскатов на сьемках нового сезона шоу «Ледниковый период»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Артур Каспранов и Софья Акатьева на сьемках нового сезона шоу «Ледниковый период»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Артур Каспранов и Софья Акатьева на сьемках нового сезона шоу «Ледниковый период»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Елизавета Туктамышева и Марк Рудаковский на сьемках нового сезона шоу «Ледниковый период»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Елизавета Туктамышева и Марк Рудаковский на сьемках нового сезона шоу «Ледниковый период»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
