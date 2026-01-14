«Без романов на площадке»: кадры с съемок нового «Ледникового периода»

На Первый канал возвращается популярное шоу «Ледниковый период», сегодня 14 января прошел первый съемочный день. Уже известен состав участников. Это известные спортсмены, а также популярные артисты.

Продюсер шоу Илья Авербух в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что в этом году «романов на площадке не ожидается». В прежние сезоны лав-стори внутри шоу между участниками в парах происходили периодически. «В этом году у нас — созвездие молодых мам: у Жени Тарасовой двухмесячный малыш, у Саши Трусовой пятимесячный, у Алены Косторной тоже случилось пополнение. Все семейные, все настроено на работу. Но с другой стороны, сердцу не прикажешь, все бывает», — с улыбкой отметил Авербух.

Он добавил, что в этом году — в сентябре — исполнится 20 лет со дня запуска проекта. Поэтому сезон ожидается праздничным и зрителей ждут сюрпризы.

Ведущие прежние — Алина Загитова и Алексей Ягудин. В жюри — Татьяна Навка, Роман Костомаров, Евгения Медведева, Максим Траньков и Татьяна Тарасова, оценок которой участники каждый раз ждут с особым трепетом: о строгости прославленного тренера в закулисье «Ледникового периода» ходят легенды.

Первый выпуск «Ледникового периода» в эфире Первого канала покажут 24 января в 18.20.

Как прошел первый съемочный день, кто из «неспортивных» новичков уже более-менее уверенно держится на льду, а кто волнуется, — в галерее NEWS.ru.