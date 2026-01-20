«Затевают провокацию»: Лавров объяснил угрозы Прибалтики в адрес России

Заявления политиков Прибалтики с угрозами в адрес Калининградской области выглядят как подготовка к провокации для последующего сплочения НАТО, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы дипломатии в 2025 году. Он отметил, что подобная риторика создает обратный эффект, порождая в России и Белоруссии закономерное ощущение готовящегося инцидента, передает корреспондент NEWS.ru.

[Политики Прибалтики], делая подобного рода заявления, достигают противоположного результата. Просто возникают естественные ощущения и в России, и в Белоруссии о том, что они затевают какую-то провокацию для того, чтобы спровоцировать нас на конкретные действия и затем взывать к единству Европейского союза и Североатлантического альянса, — высказался министр.

Ранее Лавров отметил, что Москва готова использовать любые инструменты для решения палестинского вопроса. Данную позицию он озвучил, отвечая на вопрос о приглашении РФ в Совет мира по Газе от Соединенных Штатов, подчеркнув, что ключевым приоритетом является преодоление гуманитарной катастрофы.

Кроме того, глава МИД сообщил, что РФ строит международный диалог на принципах равных прав, а не «по понятиям», как это делают некоторые западные партнеры. Он акцентировал, что Россия открыта к обсуждению практических и взаимовыгодных инициатив с любыми государствами, проявляющими такую готовность.