20 января 2026 в 14:00

Слуцкий выступил с важной транспортной инициативой

ЛДПР предложила создать социальные маршруты общественного транспорта

Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Депутаты ЛДПР выступили с инициативой о создании по всей стране особых маршрутов общественного транспорта для связи населенных пунктов с ключевыми социальными учреждениями, сообщил председатель партии Леонид Слуцкий ТАСС. Он уточнил, что соответствующий законопроект будет подготовлен в ближайший период.

ЛДПР предлагает ввести социально значимые маршруты общественного транспорта, которые будут связывать несколько муниципалитетов между собой и отвозить людей к больницам, МФЦ, школам и другим жизненно важным объектам, — говорится в сообщении.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш сообщил о прогнозе роста средней социальной пенсии. По его данным, после планового повышения в апреле 2026 года данный вид выплат в среднем составит около 16,5 тыс. рублей. Эта цифра включает все категории — пенсии по инвалидности и при утрате кормильца.

Кроме того, председатель межрегиональной общественной организации «Отцы рядом», юрист Иван Курбаков выступил с инициативой о выделении государством социального жилья молодым семьям. Он предложил установить для них право выкупа данной недвижимости через период от 10 до 15 лет.

ЛДПР
слуцкий
транспорт
законопроекты
