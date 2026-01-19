Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 11:09

Юрист ответил, на каких условиях молодым семьям может выдаваться соцжилье

Юрист Курбаков: соцжилье должно выдаваться с возможностью выкупа через 10 лет

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Государство должно выдавать молодым семьям социальное жилье с возможностью выкупа через 10–15 лет, заявил NEWS.ru председатель Межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» юрист Иван Курбаков. По его словам, такой подход должен стать приоритетом демографической политики РФ. Он отметил, что сначала необходимо обеспечить квартирами россиян с большим количеством детей.

Инициатива выдавать жилье молодым семьям — это не просто экономически обоснованное решение, но и мощный социальный сигнал, который государство должно услышать и поддержать. Она должна стать приоритетом государственной политики в области демографии и поддержки молодых семей. Необходимо, чтобы было так: государственное строительство жилья, затем передача его молодым семьям на условиях социального найма с возможностью выкупа через 10–15 лет по льготной цене. Приоритет должен быть для семей с детьми. Также необходим контроль за качеством строительства, чтобы люди получали надежное и безопасное жилье, а не хрущевки XXI века, — пояснил Курбаков.

Он добавил, что в отличие от льготной ипотеки, которая, по сути, является поддержкой банковской системы, социальный наем становится реальной помощью семьям. По его словам, такая модель уже активно работает в Белоруссии.

Социальный наем — это реальная помощь. Семья получает готовое жилье без долгового бремени, может планировать рождение детей и инвестировать в их развитие, а не в выплаты банку. Предложение социального жилья — это не утопия, а рабочая модель, которую можно внедрить уже сегодня. Это работает в других странах. В Белоруссии, например, молодые специалисты получают жилье от государства на условиях социального найма. Результат? Более высокий уровень рождаемости и социальной стабильности, — резюмировал Курбаков.

Ранее девелопер Иван Богатов заявил, что молодым семьям нужно выдавать квартиры по аналогии с СССР. По его мнению, это усилит рождаемость в стране. Он объяснил, что перспектива жизни в маленькой студии с огромным кредитом отбивает у людей желание рожать детей.

