Начальника комплекса «Сокол» обвинили в мошенничестве

Начальника поисково-спасательной службы Летно-испытательного комплекса «НАЗ Сокол» Нижегородской области признали виновным по делу о мошенничестве, сообщает Pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Нижегородской области. Приговор вынесли в Московском районном суде.

В ведомстве сообщили, что осужденный обманом присвоил деньги завода и потратил по собственному усмотрению. Общая сумма ущерба составила более 600 тыс. рублей.

Мужчину приговорили к 1,6 годам условного срока. Дело рассмотрели в рамках ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

Ранее сообщалось, что от семи до восьми лет лишения свободы грозит шести бывшим сотрудницам Промсвязьбанка (ПСБ) и «Промсвязьнедвижимости» (ПСН). Все они обвиняются в присвоении кредитных средств на общую сумму 650 млн рублей.