Эксперт рассказал, почему на китайских авто в мороз не открываются двери Автоэксперт Гагарин: двери авто в мороз может заклинить из-за ошибки водителя

Зимой в холода проблемы с замершими дверьми или не открывающимися стеклами возникают часто из-за ошибок самого водителя, который допускает попадание воды в механизмы, рассказал NEWS.ru автомобильный эксперт Вадим Гагарин. По его словам, такое случается не только с китайскими автомобилями, но и с машинами из других стран.

Проблема с замерзанием замков или с разряженным аккумулятором может возникнуть у любого автомобиля. И у Toyota, и у Mercedes-Benz, и у Chery или Geely. Если машину помыть и оставить на морозе, то любые механизмы могут замерзнуть, — сказал Вадим Гагарин.

По его словам, на некоторых китайских моделях действительно иногда встречаются недостаточно хорошо защищенные исполнительные механизмы, такие как приводы замков и окон. Это и может приводить к попаданию влаги, которая затем замерзает при низких температурах.

А чтобы двери открывались даже после мойки надо не допускать попадания влаги в замки и не мыть машину перед морозами, а еще лучше ставить на ночь в теплый паркинг. А если мойка все же была проведена, то надо обработать все дверные замки, уплотнители дверей и багажника силиконовой смазкой.

Ранее автоэксперт Иван Зенкевич объяснил, как завести машину в сильный мороз. По его словам, зимой при температуре ниже −20 градусов аккумулятор на ночь можно заносить в теплое помещение. Кроме того, Зенкевич посоветовал избегать прикуривания, так как оно может вызвать сбои в электронике автомобиля.