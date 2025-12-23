Новый год-2026
23 декабря 2025 в 16:01

Россиянам рассказали, как выбрать мандарины

Роспотребнадзор: плоды мандаринов должны быть без гнили и пятен

Фото: Shutterstock/FOTODOM
При выборе мандаринов необходимо обратить внимание, чтобы плоды были без гнили и пятнышек, рассказала Pravda-nn.ru эксперт отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора Алена Дьякова. Она отметила, что плоды с листочками будут дольше оставаться свежими.

Эксперт подчеркнула, что при выборе плодов необходимо помнить о сроке годности. По ее словам, чем более спелые плоды, тем быстрее они испортятся.

Дьякова отметила, что хранить мандарины дома лучше всего без пакетов. Она посоветовала использовать сетки и убирать плоды в холодильник.

Ранее нутрициолог Юлия Попова рассказала, что взрослым людям рекомендуется употреблять не более четырех мандаринов в день. По ее словам, это позволит получить пользу от фрукта без риска для здоровья.

