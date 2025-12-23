Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 11:21

Не выбрасываю мандариновые корки перед Новым годом: простой домашний ароматизатор с солью наполняет дом праздником

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

До Нового года всего неделя, а хочется, чтобы ощущение праздника было не только на елке, но и в воздухе. Запах мандаринов для меня — главный символ зимнего волшебства. Поэтому кожуру от цитрусов я давно перестала выбрасывать и использую ее с пользой для дома.

После перекуса мандарины съедаются мгновенно, а вот корки обычно летят в мусор. И зря. Мандариновая цедра — это натуральный ароматизатор, который легко сделать своими руками. Беру обычную плоскую тарелку, выкладываю на нее свежую кожуру и слегка присыпаю поваренной солью. Ничего сложного, а эффект заметен сразу.

Соль впитывает лишнюю влагу и помогает эфирным маслам активнее выделяться. В итоге аромат становится ярче и держится намного дольше. Такой способ не только освежает воздух, но и отлично подходит для холодного сезона, когда хочется чистоты и уюта без химии. Конечно, со временем корки подсыхают, но с солью запах сохраняется заметно дольше. Лучше всего поставить такую тарелочку на кухне или в гостиной — комната быстро наполняется теплым, новогодним ароматом.

Ранее сообщалось, что неприятные запахи портят атмосферу в доме и могут влиять на самочувствие. Табачный дым, сырость, запахи готовки или канализации создают дискомфорт, а обычные освежители лишь маскируют проблему. Существует несколько простых и доступных способов вернуть воздуху свежесть, которые используют опытные хозяйки.

Проверено редакцией
советы
лайфхаки
мандарины
фрукты
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Верховный суд объяснил, когда можно демонстрировать нацистскую символику
Диетолог дала советы, какими напитками заменить алкоголь на Новый год
Власти раскрыли реальную обстановку в Димитрове
Названа главная уязвимость кораблей «золотого флота» США
ВС России ударили «Кинжалами» по предприятиям ВПК Украины
Раскрыто, почему иноагенты настырно оспаривают свой статус в России
Машина сбила 85-летнюю пенсионерку, бежавшую на красный
Российский боец двумя ударами остановил колонну ВСУ
В МЧС рассказали, угрожают ли россиянам «новогодние» пожары
Раскрыто, в каком городе России достигла предела гостиничная инфраструктура
Российские военные освободили еще два населенных пункта в зоне СВО
Судьба портов и логистики ВСУ «повисла на волоске»
Житель Крыма пойдет под суд по делу о госизмене
Сын Кадырова получил новую награду из рук отца
Володин заявил, что России не нужны коврижки и аплодисменты
Медовик больше не покупаю! Готовлю сама по простому рецепту
Володин отверг враждебные намерения России по отношению к Европе
Как выбрать пауэрбанк: для телефона, планшета, ноутбука и походов
Стало известно, почему проект «золотого флота» США может быть заморожен
В Петербурге начали массово отправлять на карантин школьные классы
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.