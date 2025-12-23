Оливье и селедка под шубой попали в топ полезных новогодних блюд Диетолог Стародубова: селедка под шубой и оливье полезны за счет рыбы и овощей

Традиционные салаты, такие как оливье и селедка под шубой, вполне можно отнести к полезным блюдам, сообщила NEWS.ru заместитель директора ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Анастасия Стародубова. Однако, по словам эксперта, не стоит злоупотреблять майонезом.

Селедке под шубой я бы дала 8–10 баллов. Сельдь — источник омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. Идеальное сочетание со свеклой, в которой большое содержание биологически активных различных соединений. Пищевые волокна и яркий цвет делают блюдо очень хорошим. Конечно, немного расстраивает содержание майонеза, которое можно уменьшить. Для оливье я бы тоже дала высокие баллы, поскольку имеется большое количество растительных ингредиентов. <…> Можно самостоятельно сделать майонез, комбинированную заправку с горчицей, — рассказала собеседница.

Также эксперт упомянула традиционный новогодний фрукт мандарин. По ее словам, безопасной дозой считается примерно два — четыре мандарина в день.

Ранее диетолог Маргарита Королева рассказала, что для приготовления полезного варианта оливье нужно заменить картофель на топинамбур, а колбасу — на отварное мясо птицы или говядины. Кроме того, более полезной альтернативой консервированному зеленому гороху станет его замороженный аналог.