Попова ответила на вопрос о наличии ужасающих мутаций коронавируса в России Попова: в России не выявлено пугающих мутаций коронавируса

Специалисты не выявили в России ужасающих мутаций коронавируса, заявила телеканалу «Россия 24» глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом она отметила, что в стране ведут плотный мониторинг эпидситуации.

Никаких новых пугающих, ужасающих мутаций мы не наблюдаем, — сказала Попова.

Ранее председатель Национальной коллегии судебных экспертов ветеринарной медицины и биоэкологии Алексей Ермаков выразил мнение, что пандемии COVID-19 можно было избежать, если бы современное научное исследование микробиоты летучих мышей проводилось 10 лет назад и с большим финансированием. Он отметил, что подобные научные работы позволили бы раньше описать весь спектр потенциально опасных вирусов и предложить более точные способы мониторинга.

До этого академик РАН Александр Горелов заявил, что вирус птичьего гриппа может вызвать следующую пандемию. Он отметил, что возбудитель пока не передается между людьми, но в какой-то момент он может мутировать. Эксперт добавил, что главная опасность этого вируса — высокая летальность.