Николай Чудотворец: о чем и как молиться знаменитому святому

Николай Чудотворец относится к наиболее любимым и почитаемым святым среди христиан в нашем государстве. Его имя связано с бесчисленными легендами о помощи бедным, спасении невинных и удивительных чудесах. Люди молятся ему в разных жизненных ситуациях: православные просят о здоровье, финансовом благополучии, защите семьи и даже изменении судьбы. Объясняем, какие слова произносить, делимся примерами молитв — из церковных книг и менее формальными.

Кто такой Николай Чудотворец?

Николай Чудотворец родился во II веке нашей эры в Патаре, на территории современной Турции, с ранних лет проявлял необычайную доброту и сострадание. Жизнь этого праведника была наполнена благими делами. Его стали почитать как одного из величайших покровителей христиан.

Николай Чудотворец известен тем, что спасал невинных, помогал бедным и был защитником всех нуждающихся. В православной традиции его почитают как покровителя мореплавателей, путников, а также всех попавших в беду. Обращения к Николаю Чудотворцу, убеждены верующие, действенны и в решении бытовых неурядиц, и в обретении внутренней гармонии.

Сильная молитва Николаю Чудотворцу о помощи стала для многих людей источником вдохновения в печальные моменты. Она дарит надежду на лучшее.

Святой Николай считается защитником всех нуждающихся, а молитвы к нему обладают огромной силой. Независимо от того, в какой трудной ситуации человек находится, сильная молитва Николаю Чудотворцу о помощи может принести облегчение и поддержку. Важно помнить, что молитва не просто набор слов, а искренняя просьба, произносимая с сильной верой в его заступничество.

Фрагмент иконы «Святитель Николай Чудотворец Зарайский с житием» Фото: Юрий Простяков/РИА Новости

Молитва Николаю Чудотворцу

Молитва святому Николаю Чудотворцу — это действенное обращение к великому заступнику людей. Легенды гласят, она спасает в различных жизненных трудностях, будь то проблемы со здоровьем, трудности на работе и в личной жизни. Особенно важно обращать слова к Николаю с искренне верой, ведь его помощь приходит лишь тем, кто по-настоящему верит в произносимое.

Пример классической молитвы Николаю Чудотворцу своими словами:

«О, великий угодник Христов, святитель отче Николае! Моли Бога о нас, недостойных рабах Его. Спаси нас от всякой беды, бедствия, напастей и скорбей, настави нас на путь праведный. Не оставь нас в бедах наших, но избави от всякой злобы и вражды. Аминь».

Некоторые православные глубоко убеждены, что после подобных слов Николай Чудотворец даст силы преодолеть тяготы жизни. А еще он окажет поддержку в сложные моменты, дарует спокойствие и уверенность.

Обычная молитва Николаю Чудотворцу может даже очень быть короткой, но главное — это искренность просьбы. Нужно, чтобы слова шли от сердца. Такую просьбу читают при различных жизненных проблемах: личных и духовных. Например:

«О, великий Николай Чудотворец! Прими мольбу мою и помоги в трудную минуту. Прошу Тебя о заступничестве перед Богом и поддержке в делах моих. Укрепи дух мой, исцели тело и даруй мне благополучие. Аминь».

Как молиться Николаю Чудотворцу Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Сильная молитва Николаю Чудотворцу

Сильная молитва Николаю Чудотворцу о помощи — особенное воззвание к заступнику, используемое в наиболее критических моментах. Ее произносят, когда человек ощущает: у него совершенно не выходит справиться со всем, что навалилось, а надежды на благополучный исход будто бы совсем нет.

Сильные молитвы Николаю Чудотворцу помогают, когда не видно выхода из ситуации, когда нужна защита и поддержка. Святой, по преданию, слышит подобные обращения и помогает найти правильный путь или решение. Вот как можно обратиться:

«О, святой Николай, угодник Божий! Услышь мольбу мою и помоги в скорби моей. Молюсь к тебе о заступничестве и помощи в трудный час. Пусть твоя святая сила поможет мне выйти из трудностей и дарует мне покой. Аминь».

Эту молитву повторяют с глубочайшей убежденностью в силу святого Николая. По многим свидетельствам, подобные слова даруют облегчение, помогают находить мир в душе и восстанавливают силы.

Сильная молитва Николаю Чудотворцу используется в чрезвычайно трудные моменты, когда есть ощущение, что уже ничто не поможет. Она часто произносится, когда требуется немедленная помощь или принятие решения, меняющего судьбу. Вот пример:

«Святой Николай, чудотворец Божий! Молю Тебя о помощи и поддержке в моей скорби. Прошу Тебя быть моим защитником и заступником перед лицом Божиим. Дай мне сил справиться с трудностями и направь меня на путь праведный. Аминь».

Верующие у ковчега с частицей мощей святителя Николая Чудотворца во время литургии в Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Молитва Николаю Чудотворцу, изменяющая судьбу

Молитва Николаю Чудотворцу, способная изменить судьбу, как говорят, является одной из мощнейших. Ее произносят в моменты, когда необходимо изменить жизненные обстоятельства, улучшить ситуацию, которая кажется неизменной. Эта молитва Николаю Чудотворцу, изменяющая судьбу, помогает справиться с особенно тяжелыми невзгодами, найти правильное направление.

Пример подобной краткой молитвы:

«Святой Николай, заступник наш, прошу тебя о помощи и покровительстве. Ты слышишь мольбы всех, кто приходит к тебе с верой. Измени мою судьбу, направь меня на путь праведный и помоги преодолеть все преграды, которые стоят на моем пути. Аминь».

А вот кусочек из оригинального акафиста, то есть хвалебного пения в честь Николая Чудотворца. Говорят, что именно его надо читать, когда хочешь изменить судьбу:

Возбранный Чудотворче и изрядный угодниче Христов, миру всему источаяй многоценное милости миро, и неисчерпаемое чудес море, восхваляю тя любовию, Святителю Николае: ты же яко имеяй дерзновение ко Господу, от всяких мя бед свободи, да зову ти: Радуйся, Николае, великий Чудотворче.

Ангела образом, земнаго суща естеством, яви тебе всея твари Создатель; благоплодную бо доброту души твоея провидев, преблаженне Николае, научи всех вопити тебе сице: Радуйся, от утробы матерния очищенный; радуйся, даже до конца освященный. Радуйся, рождением своим родителей удививый; радуйся, силу душевную абие по рождестве явивый. Радуйся, саде земли обетования; радуйся, цвете Божественнаго саждения. Радуйся, лозо добродетельная винограда Христова; радуйся, древо чудоточное рая Иисусова. Радуйся, крине райскаго прозябения; радуйся, миро Христова благоухания. Радуйся, яко тобою отгонится рыдание; радуйся, яко тобою приносится радование. Радуйся, Николае, великий.

Видяще твоих мир излияние, Богомудре, просвещаемся душами и телесы, дивнаго тя мироточца живоносна, Николае, разумеюще: чудесы бо яко водами, благодатию Божиею изливающимися, напаяеши верно вопиющих к Богу: Аллилуия.

Некоторые верующие утверждают, акафист изменяет и внешние обстоятельства, и дарует внутреннюю уверенность, осознание, как действовать дальше.

Верующие молятся Николаю Чудотворцу Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

О чем молятся Николаю Чудотворцу женщины

Женщины часто обращают свои молитвы к Николаю Чудотворцу. Они просят за дочерей и сыновей, о защите жилища, славной судьбе и верном спутнике.

Святой Николай считается покровителем семей и часто помогает испытывающим сложности в браке и материнстве. А еще есть поверье, что обращенные к нему просьбы от всей души помогут найти баланс в отношениях.

Вот молитвы Николаю о детях своими словами:

«Святой Николай, угодник Божий, защити моих детей, даруй им здоровье, защиту и свет в их жизни. Пусть они растут в любви и мире. Укрепи их тела и души, наставь на путь добрый и праведный. Аминь».

«Святитель отче Николай, защити моих детей от всех бед и напастей. Дай им здоровье и мудрость, научи их жить по законам Божьим. Прошу тебя о мире и благополучии в моей семье. Аминь».

«О, великий угодник Божий, святой Николай Чудотворец! Молим тебя, защити наших детей (имена) от всякого зла, от болезней, от душевных и телесных бедствий. Научи их идти путем праведности, укрой их от невзгод и дай им силы для преодоления трудностей жизни. Пусть твое заступничество сохранит их в здравии, мире и благополучии. Аминь».

Сильная молитва Николаю Чудотворцу Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отдельно также приводим молитву за сына к святому:

«О, святой Николай, угодник Божий и заступник наш! Смиренно молю тебя о заступничестве и покровительстве над моим сыном (имя). Защити его от всякого зла, даруй ему здравие телесное и душевное. Пусть его путь будет светел и прям, пусть ангелы хранители всегда будут с ним, наставляя на добрые дела и мудрые решения. Огради его от неверных шагов и помоги обрести счастье и благополучие. Аминь».

Можно добавлять личные просьбы, касающиеся здоровья, успеха и благополучия сына. Молитва может повторяться ежедневно или в моменты тревоги за ребенка.

Также женщины молятся великому заступнику о счастье с возлюбленным и защите семьи и крова. Покровительства святого Николая дарует спокойствие и уверенность супругам и родительницам.

Вот пример молитвы о браке своими словами:

«О, святой Николай Чудотворец! Укрепи наши отношения, даруй нам взаимопонимание, любовь и поддержку друг друга. Помоги нам преодолевать трудности, что могут встать на нашем пути, и научи нас ценить каждый миг совместной жизни. Аминь».

Дополнительные молитвы знаменитому святому можно найти на специализированных православных сайтах или в книгах молитв.