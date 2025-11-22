Международный муниципальный форум стран БРИКС
В Госдуме захотели штрафовать за неправильные изображения храмов

Слуцкий: любителей изображать храмы без крестов нужно штрафовать

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Изображение православных храмов без крестов должно караться штрафами до 300 тысяч рублей, написал в своем Telegram-канале лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, это «необходимый шаг для сохранения духовных ценностей и укрепления культурных основ России».

ЛДПР предлагает установить административную ответственность за искажение образов культовых зданий со штрафами до 300 тысяч рублей. При этом, если подобное «творчество» распространяется через СМИ или интернет, санкция будет еще строже: для граждан до 50 тысяч, для должностных лиц до 100 тысяч, для организаций до полумиллиона рублей, — написал он.

Депутат отметил, что искажение образов православных святынь регулярно встречается на обложках книг и в рекламе. По словам Слуцкого, после вмешательства ЛДПР начали происходить позитивные перемены, однако проблема носит систематический характер, а действенного наказания за подобное поведение законодательство пока не предусматривает. Он выразил обеспокоенность возможным продолжением целенаправленного уничтожения символики святых мест и подчеркнул, что принятие жестких мер крайне важно для сохранения нашей духовной культуры и традиций России.

Ранее депутат Госдумы Михаил Матвеев направил обращение в Генпрокуратуру из-за туалетной бумаги с изображением Спасской башни Кремля и храма Василия Блаженного, продающейся на маркетплейсах. Парламентарий назвал это дискредитацией символов государственной власти.

