01 ноября 2025 в 05:20

Названы православные праздники, посвященные борьбе со злом

Депутат Иванов: Пасха является главным символом победы над злом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пасха является главным событием в православной традиции, символизирующим победу добра над злом, заявил NEWS.ru зампред Всемирного русского народного собора, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. К подобным праздникам, по его словам, также можно отнести Крещение Господне.

Иногда верующие задаются вопросом: а есть ли в православии особый праздник, посвященный борьбе с нечистой силой? Прямого такого названия в церковном календаре вы не найдете. Однако вся суть христианской жизни — это борьба с грехом и злом. Главным событием, сокрушившим власть диавола, является Воскресение Христово — Пасха. Это абсолютная и окончательная победа Спасителя над смертью и всем темным воинством. Именно Крест и Воскресение — главное оружие христианина в любой духовной брани, — пояснил Иванов.

Он подчеркнул, что среди всех праздников особое место занимает Крещение Господне, или Богоявление. По словам депутата, в этот день совершается освящение воды, и в молитвах Церковь вспоминает, как Христос своим крещением одолевал невидимые силы зла.

Кроме того, Церковь почитает многих святых, которые при жизни активно противостояли бесовским нападкам. Это, прежде всего, священномученик Киприан и мученица Иустиния, которым молятся «для избавления от злых духов». Преподобный Антоний Великий, основатель монашества, провел в пустыне в непрестанной борьбе с бесами, и его житие — настоящий учебник по духовной брани. Преподобный Тихон Луховской, чья икона «Семистрельная» известна всем, также почитается как изгоняющий нечистую силу, — добавил Иванов.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев предложил признать День Святой Троицы и Пасху официальными государственными праздниками в России. С этой инициативой он обратился к председателю Государственной думы Вячеславу Володину, а также к главам фракций.

