Утро после веселья? Этот детокс-коктейль за 5 минут спасет ситуацию

Семья и жизнь

Утро после веселья? Этот детокс-коктейль за 5 минут спасет ситуацию

Имбирно-лимонный детокс-коктейль — легкий и тонизирующий напиток, который помогает организму быстрее справиться с похмельем. Он насыщает организм витамином С, восполняет жидкость и мягко тонизирует.

Начинаем с выжимки сока одного лимона и половины апельсина. Добавляем 1 чайную ложку свежего тертого имбиря и 1-2 чайные ложки меда для мягкой сладости. Заливаем 200 мл теплой воды и тщательно перемешиваем. По желанию можно добавить щепотку соли для восполнения электролитов. Напиток пьем теплым маленькими глотками.

Этот коктейль от похмелья после Нового года мягко выводит токсины, придает свежесть и бодрость, помогая быстро прийти в себя после праздника.

Ранее мы поделились рецептом салата с языком и картофелем.