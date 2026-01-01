Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 09:43

Утро после веселья? Этот детокс-коктейль за 5 минут спасет ситуацию

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Имбирно-лимонный детокс-коктейль — легкий и тонизирующий напиток, который помогает организму быстрее справиться с похмельем. Он насыщает организм витамином С, восполняет жидкость и мягко тонизирует.

Начинаем с выжимки сока одного лимона и половины апельсина. Добавляем 1 чайную ложку свежего тертого имбиря и 1-2 чайные ложки меда для мягкой сладости. Заливаем 200 мл теплой воды и тщательно перемешиваем. По желанию можно добавить щепотку соли для восполнения электролитов. Напиток пьем теплым маленькими глотками.

Этот коктейль от похмелья после Нового года мягко выводит токсины, придает свежесть и бодрость, помогая быстро прийти в себя после праздника.

Ранее мы поделились рецептом салата с языком и картофелем.

Читайте также
Восстанете из мертвых: средство от похмелья с томатным соком
Семья и жизнь
Восстанете из мертвых: средство от похмелья с томатным соком
Как избавиться от похмелья без таблеток: выручит рассол с сельдереем
Семья и жизнь
Как избавиться от похмелья без таблеток: выручит рассол с сельдереем
Что выпить, чтобы «воскреснуть» 1 января: топ-5 напитков от похмелья и рекомендалка по еде
Общество
Что выпить, чтобы «воскреснуть» 1 января: топ-5 напитков от похмелья и рекомендалка по еде
Готовлю золотое молоко вместо латте и какао — польза и уют в чашке: рецепт идеального зимнего напитка
Общество
Готовлю золотое молоко вместо латте и какао — польза и уют в чашке: рецепт идеального зимнего напитка
Забудьте о горячем шоколаде. Золотое молоко — это гораздо более полезный и согревающий напиток, который сейчас так нужен
Общество
Забудьте о горячем шоколаде. Золотое молоко — это гораздо более полезный и согревающий напиток, который сейчас так нужен
похмелье
напитки
имбирь
цитрусы
Александра Вкусова
А. Вкусова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, на что пошли в ВСУ ради атаки на позиции ВС России
Синоптик назвал самый холодный день новогодних праздников в Москве
Аксенов пообещал помочь родным погибших и пострадавших в Херсонской области
Стало известно, как Россия ответит на удар ВСУ по кафе в Херсонской области
Врач предупредила о страшных последствиях новогодних застолий
«Напали на мирных людей»: в Севастополе пришли в ужас от действий ВСУ
Военнопленный ВСУ сообщил о крайних мерах дезертиров для избежания боев
Шестерых детей внесли в «расстрельный» список Украины в канун Нового года
Не блюдо, а золото: согревающий крем-суп. Минус килограмм за один обед!
Стало известно, когда WADA может возобновить суд с РУСАДА
Простой рецепт против похмелья: томатный сок со специями спасет утро
«Следовало бы серьезно задуматься»: в Индии осадили Зеленского из-за Путина
Полиция предупредила о схеме мошенничества на сайтах знакомств
Работник артели потерял сознание во время пурги на Крайнем Севере
Антипохмельный напиток дома: полезный рецепт с кокосовым молоком
Россияне встретили Новый год в поезде из-за транспортного коллапса
Два российских города перестали принимать рейсы
Озвучены страшные последствия пожара на популярном курорте
От «Простоквашино» до «Чебурашки»: что посмотреть всей семьей в Новый год
Водителям напомнили о неприятном сюрпризе в новом году
Дальше
Самое популярное
Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки

МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии
Власть

МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии

Ответ будет страшным: как Россия отомстит ВСУ за удар по резиденции Путина
Мир

Ответ будет страшным: как Россия отомстит ВСУ за удар по резиденции Путина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.