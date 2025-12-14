Секрет сытного салата: нежный язык и теплый картофель

Хотите приготовить сытный теплый салат на замену холодным закускам? Это блюдо с говяжьим языком и картофелем станет открытием. Для приготовления понадобится: 300 граммов отварного говяжьего языка, 4–5 молодых картофелин, одна красная луковица, 2 столовые ложки сметаны, 1 чайная ложка готового хрена, зелень, соль, перец, уксус и сахар для маринада.

Картофель отваривают в мундире, очищают и нарезают крупными ломтиками. Язык нарезают тонкими пластинами. Лук шинкуют полукольцами и маринуют 15 минут в смеси из равных частей горячей воды, уксуса и щепотки сахара. Для заправки смешивают сметану, хрен, соль и перец. В глубокой миске соединяют теплый картофель с говяжьим языком, добавляют отжатый от маринада лук и заправку, аккуратно перемешивают.

Такой салат на Новый год подают сразу, пока картофель не остыл. Блюдо сочетает в себе нежность субпродукта, сытность корнеплода, пикантность лука и легкую остроту хрена. Это праздничное блюдо с языком понравится тем, кто ценит насыщенные и благородные вкусы.

Ранее мы поделились рецептом засолки икры с маслом.