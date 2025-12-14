Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 18:32

Секрет сытного салата: нежный язык и теплый картофель

Секрет сытного салата: нежный язык и теплый картофель Секрет сытного салата: нежный язык и теплый картофель Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Хотите приготовить сытный теплый салат на замену холодным закускам? Это блюдо с говяжьим языком и картофелем станет открытием. Для приготовления понадобится: 300 граммов отварного говяжьего языка, 4–5 молодых картофелин, одна красная луковица, 2 столовые ложки сметаны, 1 чайная ложка готового хрена, зелень, соль, перец, уксус и сахар для маринада.

Картофель отваривают в мундире, очищают и нарезают крупными ломтиками. Язык нарезают тонкими пластинами. Лук шинкуют полукольцами и маринуют 15 минут в смеси из равных частей горячей воды, уксуса и щепотки сахара. Для заправки смешивают сметану, хрен, соль и перец. В глубокой миске соединяют теплый картофель с говяжьим языком, добавляют отжатый от маринада лук и заправку, аккуратно перемешивают.

Такой салат на Новый год подают сразу, пока картофель не остыл. Блюдо сочетает в себе нежность субпродукта, сытность корнеплода, пикантность лука и легкую остроту хрена. Это праздничное блюдо с языком понравится тем, кто ценит насыщенные и благородные вкусы.

Ранее мы поделились рецептом засолки икры с маслом.

салат
язык
мясо
картофель
Александра Вкусова
А. Вкусова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Серия загадочных сообщений в эфире «радио Судного дня» встревожила Запад
Мужчина и женщина напали на прохожего в Москве по приказу мошенников
Мальчик умер после ожидания помощи в пустой реанимации
Автозак с подозреваемым в коррупции попал в аварию
Опубликованы гипнотизирующие кадры «Крыши мира» из космоса
Небоскреб в ОАЭ стал полем для самого большого в мире тетриса
В Китае разработали инновационный «глушащий купол» для борьбы со Starlink
Ученые сделали находку, меняющую представление о происхождении человека
Усталость от Москвы, отъезд из РФ, ипотека: как живет Анатолий Котенев
Поздравившего евреев с Ханукой Стармера призвали «включить телевизор»
Раскрыто, когда обстановка под Запорожьем может стать плачевной для ВСУ
Кадыров дал обещание по дронам ВСУ
Названа певица, заменившая Долину на концерте в новогоднюю ночь
«Очень плохо»: Кличко назвал скандал с «кошельком» Зеленского катастрофой
«Получилось случайно»: Газманов отреагировал на новую волну славы
Министр спорта с семьей и Охлобыстин: яркие фото с премьеры «Простоквашино»
Манул Шу из Ленинградского зоопарка закончил зажировку к зиме
В Берлине начались переговоры делегаций Украины и США об урегулировании
Раскрыт новый факт мошенничества с именем Долиной
Новогодний ужин без мяса: теплый салат с баклажанами и грибами
Дальше
Самое популярное
Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов
Общество

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов

Зеленский приехал в Купянск? Где его видели, почему его не уничтожат
Россия

Зеленский приехал в Купянск? Где его видели, почему его не уничтожат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.