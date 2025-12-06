ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 декабря 2025 в 18:58

Секрет нежности: засолка икры форели с растительным маслом

Секрет нежности: засолка икры форели с растительным маслом Секрет нежности: засолка икры форели с растительным маслом Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Хотите заготовить настоящий деликатес на Новый год? Засолка икры форели с растительным маслом — классический и надежный способ. Для приготовления понадобится: 200 граммов свежей икры форели, две чайные ложки соли без горки, одна чайная ложка сахара и 50 миллилитров рафинированного растительного масла.

Икру аккуратно очищают от пленок, пропуская через крупное сито. Отдельно смешивают соль и сахар, затем этой сухой смесью пересыпают икру и очень бережно перемешивают. Далее вливают растительное масло и снова аккуратно соединяют. Массу перекладывают в чистую банку, сверху добавляют тонкий слой масла для консервации и убирают в холодильник. Время посола икры форели составляет от 6 до 12 часов.

Этот рецепт икры форели гарантирует нежную консистенцию и приятный, чистый вкус. Масло не только смягчает посол, но и продлевает срок хранения продукта. Такая домашняя икра форели идеальна для праздничных бутербродов, тарталеток или в качестве начинки для блинов. Простой способ приготовить изысканную закуску на Новый год своими руками.

Ранее мы рассказали, как приготовить настоящую итальянскую карбонару.

Читайте также
Идем на мокрое дело! Солим икру форели к празднику по северному рецепту
Семья и жизнь
Идем на мокрое дело! Солим икру форели к празднику по северному рецепту
Тарталетки с крабовой пастой и икрой: оригинальная подача любимого блюда сразит всех
Общество
Тарталетки с крабовой пастой и икрой: оригинальная подача любимого блюда сразит всех
Шикарная закуска к новогоднему столу: риет из форели готовлю сама, без тонны ненужного жира. Вкусно на хлеб, в тарталетки или на крекеры
Общество
Шикарная закуска к новогоднему столу: риет из форели готовлю сама, без тонны ненужного жира. Вкусно на хлеб, в тарталетки или на крекеры
Никогда не покупайте соленую икру! Вот почему...
Семья и жизнь
Никогда не покупайте соленую икру! Вот почему...
Деликатес своими руками: как правильно засолить красную икру
Семья и жизнь
Деликатес своими руками: как правильно засолить красную икру
икра
форель
засолка
масло
Александра Вкусова
А. Вкусова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянин до смерти избил свою знакомую
Киркоров объяснил скандал с каменщиком его желанием попиариться
Как пережить похмелье: что делать, если утром очень плохо
В Британии заявили, что ИИ меняет воспитание детей
Бунт против королевской семьи? Атака на лондонский Тауэр, что известно
Главного тренера «Адмирала» отстранили от работы
Гладков: прилет неустановленного снаряда привел к перебоям электроснабжения
В России обнаружили древний артефакт
Жители Австрии вышли на улицы ради сохранения нейтралитета страны
Секрет нежности: засолка икры форели с растительным маслом
Раскрыто реальное число ударов по Херсонской ТЭЦ
Резолюция для правительства РФ: на ТИЭФ-2025 раскрыли главную цель форума
В 2026 году продажи чипов могут вырасти до $1 трлн
Россиянка во время рыбалки поймала пушистый «трофей»
В США перенесли дату выхода второй части легендарного мультфильма
Писатель Водолазкин назвал любимую книгу
Ученые выявили у собак опасную для человека клещевую инфекцию
Зеленский жалуется: «ответка» за «Грозный-Сити» повергла в шок Украину
Активисты с пирогом и заварным кремом устроили протест в Тауэре
Рабочий день в Wildberries закончился для юноши гибелью под лифтом
Дальше
Самое популярное
Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Лишает прибыли: что сделают с фон дер Ляйен евробанки за кражу активов РФ
Европа

Лишает прибыли: что сделают с фон дер Ляйен евробанки за кражу активов РФ

15 минут — и на столе волшебство. Идеальные тарталетки «Новогодний снежок»
Семья и жизнь

15 минут — и на столе волшебство. Идеальные тарталетки «Новогодний снежок»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.