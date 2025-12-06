Секрет нежности: засолка икры форели с растительным маслом

Хотите заготовить настоящий деликатес на Новый год? Засолка икры форели с растительным маслом — классический и надежный способ. Для приготовления понадобится: 200 граммов свежей икры форели, две чайные ложки соли без горки, одна чайная ложка сахара и 50 миллилитров рафинированного растительного масла.

Икру аккуратно очищают от пленок, пропуская через крупное сито. Отдельно смешивают соль и сахар, затем этой сухой смесью пересыпают икру и очень бережно перемешивают. Далее вливают растительное масло и снова аккуратно соединяют. Массу перекладывают в чистую банку, сверху добавляют тонкий слой масла для консервации и убирают в холодильник. Время посола икры форели составляет от 6 до 12 часов.

Этот рецепт икры форели гарантирует нежную консистенцию и приятный, чистый вкус. Масло не только смягчает посол, но и продлевает срок хранения продукта. Такая домашняя икра форели идеальна для праздничных бутербродов, тарталеток или в качестве начинки для блинов. Простой способ приготовить изысканную закуску на Новый год своими руками.

